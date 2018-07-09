09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
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'İmar Barışı'na en ilginç başvuru!

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'İmar Barışı'na en ilginç başvuru!
Batman'da yaşayan Mehmet Tilki (69), tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan ve Helenistik döneme ait olduğu belirtilen mağarasının iskanı için imar barışı başvurusu yaptı.
'İmar Barışı'na en ilginç başvuru! 'İmar Barışı'na en ilginç başvuru! 'İmar Barışı'na en ilginç başvuru!

 

Tilki, "Mağaramda televizyon ve buzdolabı var. Mutfak eşyalarım elektrikle çalışıyor. Doğup, büyüdüğüm mağaramın, diğer kaçak yapılar gibi kayıt altına alınmasını istiyorum. Kışın sıcak, yazın da serin olan mağaramı modern konutlara bile değişmem" dedi.

Tarihi Hasankeyf ilçesindeki 150 yıllık olduğu değerlendirilen mağarada yaşayan, 8 çocuk sahibi Mehmet Tilki, mağaranın kayıt altına alınıp, iskan verilmesi için e-devlet üzerinden imar barışı başvurusu yaptı.

Helenistik döneme ait olduğunu belirttiği mağaranın, dedesinden kendisine kaldığını anlatan Tilki, elektrik ve su bağlattığını söyledi. Mağarasına yapı kayıt belgesi alabilmek imar barışından yararlanmak istediğini dile getiren Tilki, mağaranın, dedesinin olduğuna dair Osmanlı döneminden kalma belgeler olduğunu kaydetti.

Mehmet Tilki, "Ailemin bir bölümü Adana'da yaşıyor. Ben ise buradaki mağaramda kalıyorum. Yazın çok serin olan mağaramı modern konutlara bile değişmem. Ilısu Barajı, Hasankeyf'in eski yerleşim biriminin bir bölümünü sular altına bırakacak. Mağaram, baraj suları dışında kalıyor. Bu nedenle konut alanı olarak kullandığım mağaramın, kayıt altına alınmasını istiyorum. Mağaramın su ve elektrik aboneliği de var" dedi.

MAĞARASINDA TELEVİZYON VE BUZDOLABI VAR

Hasankeyf eski yerleşim bölgesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan mağarasına, gözü gibi baktığını belirten Mehmet Tilki, "Mağaramda televizyon ve buzdolabı da var. Mutfak eşyalarım elektrikle çalışıyor. Akşamları mağaramda keyifle televizyonumu izliyorum.

Kışın sıcak, yazın da serin olan mağaramı modern konutlara bile değişmem. Çünkü burada mutluyum. Doğup, büyüdüğüm mağaramın da diğer kaçak yapılar gibi kayıt altına alınmasını istiyorum. İmar barışından faydalanmak için yapı kayıt belgesi e-devlet üzerinden başvurdum. Umarım, bu talebim yerine getirilir. Çünkü gözüm gibi baktığım mağaramdan kopmak istemiyorum. Halen konut olarak kullandığım mağaranın da diğer yapılar statüsünde değerlendirilmesi gerek" diye konuştu.

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