10 Temmuz 2018 Salı26 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:38Güneş 05:34Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:33
    • 28°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 29°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 97.812 -1.45
  • Altın: 188,949 -1.32
  • Dolar: 4,6740 2.26
  • Euro: 5,4918 2.32

Çorlu'daki tren kazasından bir acı hikaye daha

»
Çorlu'da meydana gelen tren kazasında yakınlarının cenazesini almak için morg önünde bekleyen çiftin birbirine sarılı halde ağladığı kare, feci kazanın sembolü olmuştu. Ağlayan çiftin 3 yeğenini kazada kaybettiği ortaya çıktı.
Çorlu'daki tren kazasından bir acı hikaye daha
Çorlu'daki tren kazasından bir acı hikaye daha Çorlu'daki tren kazasından bir acı hikaye daha Çorlu'daki tren kazasından bir acı hikaye daha

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin ölümüne neden olan tren kazasının ardından yaşanan acıyı en iyi tarif eden fotoğraflardan biri de Çorlu Devlet Hastanesi morgu önünde 112 görevlisinin eşinin kucağına yatarak ağladığı anın görüntüsü oldu.

3 YEĞENİNİ TREN KAZASINDA KAYBETMİŞ

Morg önündeki yürek dağlayan fotoğraftaki kişi Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'nde 112 Satın Alma Müdürü olan Tolga Atasever'di. Habertürk'ten Göksel Gürsoy'a konuşan Atasever, eşinin 3 yeğenini kazada kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

"BACANAĞIMDAN KAZA HABERİNİ ALDIM"

Tekirdağ'da oturduğunu belirten Tolga Atasever yaşadıkları acıyı "Normal bir gündü. Bacanağımdan telefon geldi, tren kazası olmuş diye. Eşimin ablası da o trendeydi. Özel aracımızla hemen olay yerine gittik. Ekipler gelmeye başlamıştı. Yaralılar çıkarılmaya başlanmıştı.

"VAGON KALDIRILDIĞINDA 3 YEĞENİMİZİN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI"

Funda abla iyiydi ama çocuklar yoktu. Bir taraftan yaralılara yardım ettik. Sabaha karşı birinci vagon kaldırıldığında Gülce Dikmen, Özge Nur Dikmen ve eşimin diğer bir ablasının kızı Sena Köse'nin cansız bedenleri çıktı. Tarifsiz bir acıydı" sözleriyle anlattı.

ccc-006.jpg

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yok böyle araç! Bakan bir daha bakıyorYok böyle araç! Bakan bir daha bakıyorOto tamircisi, 1975 model aracının arkasına aynı aracı ortadan ikiye keserek römork yaptı. Bu aracı görenler gözlerini alamıyor.
Çorlu'daki tren kazasından bir acı hikaye dahaÇorlu'daki tren kazasından bir acı hikaye dahaÇorlu'da meydana gelen tren kazasında yakınlarının cenazesini almak için morg önünde bekleyen çiftin birbirine sarılı halde ağladığı kare, feci kazanın sembolü olmuştu. Ağlayan çiftin 3 yeğenini kazada kaybettiği ortaya çıktı.
Bir ilimizde daha görüldüBir ilimizde daha görüldüBilimsel adı 'Solifugae' olan ve et yiyen örümcek türü olan 'sarı kız', çevre illerden Bilecik'ten sonra Eskişehir’de de görüldü.
Antalya'da taciz protestosunda tacizAntalya'da taciz protestosunda tacizANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde 3 genç, çocuklara cinsel tacizi protesto ederken, 20 metre uzaklıkta, denizde taciz olayı meydana geldi.
Herkese "FETÖ'cü" diyen profesöre şok!Herkese "FETÖ'cü" diyen profesöre şok!Adnan Menderes Üniversitesi’nde görev yapan ve birçok kişiyi FETÖ’cü diye ihbarda bulunduğu belirtilen bir profesör 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. Aynı kararnamede ADÜ’den toplam 2 akademisyenin ihraç edildiği belirtildi.
Tren faciasında baba-oğul hayatını kaybettiTren faciasında baba-oğul hayatını kaybettiTekirdağ'ın Çorlu'da meydana gelen tren faciasında Hakan Sel ve 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel hayatını kaybetti. Baba-oğuldan geriye trendeki fotoğrafları kaldı.
  • Katil aramaya katılır, aileyle ağlar09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:41
  • 'Ölüm yolu'nda gördüklerini unutamıyor09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:14
  • Hattın kontrolü nisanda yapılmış09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:09
  • Fuhuş çetesi lideri 'Manukyan'ın çocukları şaşırttı09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:07
  • Şarbon alarmı! Köy karantinaya alındı08 Temmuz 2018 Pazar 18:00
  • Evinde üretiyor! Taleplere yetişemiyor08 Temmuz 2018 Pazar 17:58
  • Bahriye teyze 50 yıldır dağ köyünde yalnız yaşıyor07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:30
  • Suç makinesi 'tırnakçı' yakalandı06 Temmuz 2018 Cuma 10:16
  • Çiftlik Bank mağdurları alacaklarını tahsil edemedi05 Temmuz 2018 Perşembe 10:20
  • Ünlü milyarder selfie çekerken düşüp öldü05 Temmuz 2018 Perşembe 10:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri