Çorlu'daki tren kazasından bir acı hikaye daha

Çorlu'da meydana gelen tren kazasında yakınlarının cenazesini almak için morg önünde bekleyen çiftin birbirine sarılı halde ağladığı kare, feci kazanın sembolü olmuştu. Ağlayan çiftin 3 yeğenini kazada kaybettiği ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin ölümüne neden olan tren kazasının ardından yaşanan acıyı en iyi tarif eden fotoğraflardan biri de Çorlu Devlet Hastanesi morgu önünde 112 görevlisinin eşinin kucağına yatarak ağladığı anın görüntüsü oldu.

3 YEĞENİNİ TREN KAZASINDA KAYBETMİŞ

Morg önündeki yürek dağlayan fotoğraftaki kişi Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'nde 112 Satın Alma Müdürü olan Tolga Atasever'di. Habertürk'ten Göksel Gürsoy'a konuşan Atasever, eşinin 3 yeğenini kazada kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

"BACANAĞIMDAN KAZA HABERİNİ ALDIM"

Tekirdağ'da oturduğunu belirten Tolga Atasever yaşadıkları acıyı "Normal bir gündü. Bacanağımdan telefon geldi, tren kazası olmuş diye. Eşimin ablası da o trendeydi. Özel aracımızla hemen olay yerine gittik. Ekipler gelmeye başlamıştı. Yaralılar çıkarılmaya başlanmıştı.

"VAGON KALDIRILDIĞINDA 3 YEĞENİMİZİN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI"

Funda abla iyiydi ama çocuklar yoktu. Bir taraftan yaralılara yardım ettik. Sabaha karşı birinci vagon kaldırıldığında Gülce Dikmen, Özge Nur Dikmen ve eşimin diğer bir ablasının kızı Sena Köse'nin cansız bedenleri çıktı. Tarifsiz bir acıydı" sözleriyle anlattı.