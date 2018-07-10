Yeni kabinenin bakan kızı bakanı

Yeni kabinede Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olan Zehra Zümrüt Selçuk, eski Bakan Atilla Koç'un kızı.

Türkiye'nin merakla beklediği başkanlık sisteminin ilk bakanlar kurulu, dün gece açıklandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki açıklamalarında “Partili bakan olmayacak” ve “Sizi ters köşe yapabilirim” derken kabineye mevcut bakanlardan dört isim alındı. Milletvekili seçilen dört bakanın istifa etmesiyle AK Parti’nin 294 olan milletvekili sayısı 290’a düşecek. Berat Albayrak, Abdulhamid Gül, Süleyman Soylu ve Mevlüt Çavuşoğlu kabinenin ‘siyaset’ temsilcileri oldu.

ÜÇLÜ DENGE

Yeni kabinede, ‘siyasetçi, özel sektör ve bürokrasi’ dengesi korunurken, beklendiği gibi bürokratların ağırlığı olmadı. Özel sektör daha fazla sayıda temsil edildi. Kabineye iki kadın bakan alınma geleneği değişmedi. Eski Bakan Atilla Koç’un kızı olan Zehra Zümrüt Selçuk Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı, özel sektörde CEO olarak çalışan Ruhsar Pekcan da Ticaret Bakanı oldu. Listede, AK Parti’ye ittifakla destek veren MHP’den resmi bir temsilci alınmadı.

İLGİNÇ GÖREVLENDİRME

Yeni hükümette, daha öncekilere benzemeyen görevlendirmeler de gerçekleşti. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanı, özel hastane Medipol’un sahibi Fahrettin Koca’nın Sağlık Bakanı, ETS Tur şirketinin sahibi Mehmet Ersoy’un Kültür ve Turizm Bakanı, Maya Okulları sahibi Ziya Selçuk’un Milli Eğitim Bakanı yapılması en çok dikkat çeken görevlendirmeler oldu.

Cumhurbaşkanı’na en az üç yardımcı beklenirken, ilk etapta tek isim açıklandı. Eski Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay tek yardımcı oldu. Bu sayının daha sonra arttırılabileceği belirtiliyor.

İŞTE YENİ KABİNE

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank

-Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan