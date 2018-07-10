Başkan Erdoğan: Artık bir bahanemiz kalmadı

"Ne bizim ne de bizden sonra gelecek olanların yürütme görevi konusundaki aksaklıklar eksiklikler konusunda milletimize karşı öne sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır. Hiçbir mazerete sığınma hakkımız bulunmuyor."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Külliye'deki törende yeni sistemin 16 kişilik ilk kabinesini açıklarken yaptığı konuşmada dikkat çeken mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan “Yeni sistemi en üstten en alta kadar devletimizin tüm hücrelerine en kısa sürede nüfuz ettirmekte kararlıyız. Ne bizim ne de bizden sonra gelecek cumhurbaşkanlarının yürütme görevi konusundaki eksiklikler konusunda öne sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır. Ülkemizin tüm dinamiklerinin devlet yönetimindeki bu değişime uygun şekilde kendilerini yenileyeceklerine inanıyorum” dedi.

Törende Erdoğan, bakanları tek tek kürsüye davet eden Erdoğan özetle şöyle konuştu:

“Ülkemiz tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerinden biri bugün başarıyla tamamlanmıştır. 15 Temmuz’dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirebilmemize imkân sağlayan MHP’ye burada başta Sayın Genel Başkan Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. MHP ile işbirliğimizi Meclis’te de geleceğe yönelik sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı, bakanlıklarımız, politika kurullarımız, ofislerimiz başta olmak üzere yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk. Bakan yardımcılarımızdan başlayarak aşağıya doğru üst yönetim sisteminin yapılarını tamamlıyoruz.

1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle anayasamızın verdiği yetkiye dayanarak yeni yönetim sistemimizin çatısını resmen hayata geçirmiş olduk. Ne bizim ne de bizden sonra gelecek olan cumhurbaşkanlarının yürütme görevi konusundaki aksaklıklar eksiklikler konusunda milletimize karşı öne sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır. Elbette anayasa ve yasa gerektiren reformları Meclis’te uzlaşma yoluyla çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ancak anayasanın Cumhurbaşkanına verdiği yürütme görevleri ve bununla bağlantılı yetkiler konusunda hiçbir mazerete sığınma hakkımız bulunmuyor. Bunun için milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız.”