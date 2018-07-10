10 Temmuz 2018 Salı26 Şevval 1439
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Yok böyle araç! Bakan bir daha bakıyor

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Yok böyle araç! Bakan bir daha bakıyor
Oto tamircisi, 1975 model aracının arkasına aynı aracı ortadan ikiye keserek römork yaptı. Bu aracı görenler gözlerini alamıyor.
Yok böyle araç! Bakan bir daha bakıyor Yok böyle araç! Bakan bir daha bakıyor Yok böyle araç! Bakan bir daha bakıyor

 

Manisalı oto tamircisi Özkan Uguner, 1975 model Murat 124 marka aracını hurda halden modifiye yaparak sıfır hale getirdi. Tam bir klasik otomobil tutkunu olan tamirci, 1975 model aracının arkasına aynı model başka bir aracı ortadan ikiye keserek römork yaptı. Arkaya yaptığı römorku da modifiye eden tamirci, çocuklarını da yanına alarak Türkiye turuna çıktı. Yollarda modifiye edilmiş klasik otomobili ve arkasında aynı model ortadan ikiye kesilmiş römorku gören vatandaşlar gözlerini bu tasarım harikası otomobilden alamıyor.

Yağmurlu havalarda aracın içinde yolculuk eden aile sıcak havalarda ise römorka binerek serin bir yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor.

Klasik otomobiliyle Bursa’ya gelen Özkan Uguner, “Ben oto tamircisiyim, aynı zamanda klasik otomobil meraklısıyım. 1975 model hurda hâlindeki aracımı bakıma alarak sıfır durumu getirdim. Bu araca aynı model başka bir aracı ortadan keserek römork yaptım. Bu aracı gece gündüz çalışarak 6 ayda bu hâle getirdik. 10 bin 500 lira harcadık. Bazıları 1975 model araçla bu kadar uğraşılır mı diye soruyor. Hobi başka bir şey. Bu araçla turlara katılıyorum, Türkiye’yi geziyorum. Bana bu araç satılık mı diye çok soran oluyor. Bu benim hobim, satmak istemiyorum” dedi.

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