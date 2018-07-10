10 Temmuz 2018 Salı26 Şevval 1439
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İnce'yle ilgili bomba iddia!

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İnce'yle ilgili bomba iddia!
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Çarşamba günü basın aracılığıyla çok önemli açıklamalarda bulunacağı iddia edildi. İnce Çarşamba günü kurultay için imza sürecini başlatacak.
İnce'yle ilgili bomba iddia! İnce'yle ilgili bomba iddia! İnce'yle ilgili bomba iddia!

 

CHP 'de Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) Olağanüstü kurultay yönünde karar çıkmaması üzerine noter tasdikli imza toplama hareketi başlatma kararı alan Muharrem İnce'yi destekleyen gruptan edinilen bilgilere göre, Muharrem İnce'nin çarşamba günü seçim sürecinde yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşacağı iddia edildi.

İddiaya göre, Muharrem İnce , televizyonlara çıkarak, neden açıklama yapmadığını, seçim kampanyasını nasıl götürdüğünü, Genel Merkez'in kampanya sürecinde ona yeterli desteği vermediğini ve bu nedenle yalnız kaldığını anlatacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA BİR DAHA ÇIKMAM DEMİŞTİ...

Muharrem İnce'nin çarşamba günü yapacağı iddia edilen açıklamada, daha önce CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu'nun karşısına çıkmayacağını açıklamasına karşın neden daha sonra geri adım atarak 'Örgüt işini bilir' dediğini, niye imza hareketine destek verdiğini ayrıntılarıyla anlatacağı kaydedildi.

24 Haziran seçimlerinin ardından seçimi kaybeden CHP 'de başlayan Olağanüstü kurultay toplanması ve Genel Başkan değişimi taleplerini dile getiren İnce taraftarlarının bugün başlatacakları noter tasdikli imza toplama hareketini hafta ortasına (Çarşamba ya da Perşembe günü) ertelemelerinin nedeni de ortaya çıkmış olacak.

 İMZA HAREKETİNİN BAŞLANMASI TALİMATINI VERECEK İDDİASI

Muharrem İnce'yi destekleyenlerin iddiasına göre İnce'nin Çarşamba günü seçim sürecinde yaşadıklarını ve neden imza hareketine destek verdiğini açıklamasının ardından kendisini destekleyenlere 'İmzaları toplayın' şeklinde çağrıda bulunacağı ve tüm Türkiye'deki CHP örgütlerinde Olağanüstü kurultay toplanması yönünde ortak imza hareketi başlatacağı da kaydedildi.

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