Altaylı'nın bir seyircinin 'Allah'ınızı severseniz bir sorar mısınız, halk Muharrem İnce'yi genel başkan olarak istiyor, İstanbul'da küçük esnafım, herkesle konuşuyorum. Bir kişi de 'Kılıçdaroğlu kalsın' demiyor. Delegeler deyip duruyorlar. Halka niye sormuyorlar. Halkı niye takmıyorlar?' şeklindeki mesajını okuması üzerine Engin Altay 'kendisine saygılarımı sunuyorum, halk isterse olur, hiç merak etmesin' yanıtını verdi.
11 Temmuz 2018 Çarşamba26 Şevval 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Şaka gibi Kılıçdaroğlu yorumu
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