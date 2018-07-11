Ekonomide sade yönetim hızlı karar dönemi

Ekonominin yeni patronu Albayrak görevi devralırken “Bütçe ve mali disiplini daha da iyi bir hale getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomi yönetiminde, birleştirilen bakanlıklar, oluşturulan ofis ve kurullarla yeni döneme girilirken ilk devir teslimler de dün yapıldı. Seri karar almayı sağlayacak şekilde sadeleştirilen ekonomi yönetimi, üretim, finans ve ticaret alanları üzerine inşa edildi. Yeni dönemde Hazine ve Maliye de birleşti. Önceki akşam Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen Berat Albayrak dün hem eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten hem de eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan görevi devralırken ilk mesajı ‘mali disiplin’ oldu.

‘GÜZEL İŞLER YAPTIK’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı Maliye’deki törende ilk konuşmayı yapan Bakan Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluşturduğu kabinenin, ülkenin daha ileri noktalara gitmesi için büyük fırsat ve imkan olduğunu belirterek, bu kabinenin, ülkeyi daha ileri götürme noktasında şevkle çalışacağını bildirdi. Makamların gelip geçici olduğuna işaret eden Ağbal, “Maliye Bakanlığındaki 30 yıllık görev süremin sonunda, büyük bir huzur içinde Sayın Bakanımıza görevi devrediyorum. 2.5 yıl Maliye Bakanlığı görevini yaptık. Bu süre zarfında ülkenin ileriye gitmesi noktasında güzel işler yaptık” dedi.

‘DURMAK YOK’

Albayrak da Ağbal’ın veda mesajına karşın AK Parti’nin “durmak yok, yola devam” mesajını anımsatarak, “Bugün bu makam yarın başka bir makam. Naci Bey burada bizimle. Bir ekibiz biz. Kendisini, yeni makam ve yeni görevlerde bu ülkeye hizmet davasında çok güzel görevlerde göreceğiz” ifadesini kullandı. Maliye Bakanlığı’nın, Ankara bürokrasisinde, insan kaynakları yetiştirmede önemli bir bakanlık ve okul olduğuna işaret eden Albayrak “AK Parti iktidarlarının başarısının arkasında en temel unsurlardan bir tanesi olan bütçe ve mali disiplindeki duruşun bundan sonra da aynı şekilde değil, daha da iyi şekilde devam etmesi için çok dinamik, aktif ve enerjik şekilde devam etmesi için gece gündüz demeden hep birlikte sizlerle çalışacağız. Çok güzel başarılara imza atacağız” dedi. Bu arada Albayrak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini ise Fatih Dönmez’e devretti. Dönmez “Biz bakanımızdan çok şey öğrendik. Temposuna, çalışma azmine ve açıkçası hızına yetişmekte zorlandık ama bu arada form tutmuş olduk” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise görevini eski bakan Veysel Eroğlu’ndan devraldı.Pakdemirli yeni sistemin hakkını vereceklerini belirterek “Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı yerlilik ve millilik ekseninde tarım ve ormancılık politikalarımızı 2023’e, 2053’e, 2071’e inşallah taşıyor olacağız” dedi.

Çiçekli ‘mali disiplin’ mesajı

Devir teslim sırasında her iki bakan da birbirine çiçek hediye etti. Bu sırada Albayrak, “Bizim çiçek biraz daha küçük, biraz daha ucuz, biz daha da sıkacağız” diye espri yaptı.

S&P: Türkiye’yi yakından izliyoruz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin kıdemli analistlerinden Frank Gill, Reuters’a yaptığı açıklamada Türkiye’deki siyasi gelişmeleri yakından izlediklerini ifade ederek, “Çıkarımda bulunmak için biraz erken, ancak karar almanın giderek merkezileştiği açık” dedi. Gill, “Olağanüstü hal politikasının, maliye politikası genel duruşunun ne olacağını yakından izliyoruz” diye konuştu.

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