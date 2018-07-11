Patates ve soğandan sonra şimdi de sarımsak

Sarımsak fiyatlarında ciddi bir artış olacağı söylenirken, fiyatının yaklaşık 15 ila 20 TL’den satılacağı belirtiliyor.

Yaz aylarında ucuzlaması gereken sebze ve meyveler, tam aksine zamlandı. Her yıl olduğu gibi, bu sene de belirli tarımsal ürünlerde ciddi fiyat artışları meydana geldi. Dar gelirlinin vazgeçilmezi arasında yer alan patates, soğan fiyatları geçtiğimiz günlerde ciddi ölçüde cep yakmıştı, şimdi ise cep yakan sarımsak olacak. Sarımsak fiyatlarında ciddi bir artış olacağı söylenirken, fiyatının yaklaşık 15 ila 20 TL’den satılacağı belirtiliyor.

YENİ REKOR SARIMSAKTA OLACAK

Milli Gazete'ye sarımsak artışına ilişkin açıklamalarda bulunan Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, “Öncelikle geçtiğimiz sene sarımsağın rekoltesi çok fazlaydı. Bu yıl ise az olduğu görülüyor. Nedeni ise bu yıl sarımsak dikiminin elle değil de, makineler tarafından yapılmış olmasıdır. Sarımsak üreticimiz elle özenle diktiğinde sarımsaktan verimi daha fazla alıyor. Lakin makinelerle dikim yapıldığında seyrek ve özensiz dikiliyor, bu da üretimin azalmasına neden oluyor. Öte yandan bir başka konu ise aracılar ve stokçuların fırsatçılığı da durumu değiştiriyor. Bizleri en fazla yaralayan ve mağdur duruma düşüren aracılar ve spekülasyon yapan stokçulardır. Üretici her zaman zarar gören taraf oluyor. Biz birlik olarak, bu durumun karşısına geçmek için defalarca Tarım Bakanlığı’na müracaat ettik. Lütfen tarımda ve üretimde gelişmiş ülkeleri örnek alalım diye başvurular yaptık. Ancak bunu bir türlü hayata geçiremedik. Bu durumun çözümü devletimiz tarafından, ürünlerimizi havza bağlayarak desteklemesidir. Eğer ürün havza bağlı destek kurulursa bizim tüm sorunumuz çözülecektir. Devlet artık buna çözüm bulmalıdır. Bu sene sarımsağın 10 TL ve üzerinde olmasını bekliyoruz” dedi.