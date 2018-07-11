Bürokratik vesayete son: Bütçeyi Külliye hazırlayacak

Başkanlık Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte icranın başı olarak Cumhurbaşkanlığı her yıl bütçeyi de hazırlayacak. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ikiye ayrıldı. Bütçe kısmı Cumhurbaşkanlığı bünyesine alındı.

Bütçenin hazırlanması konusunda deneyimli bir isim olan eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın da Külliye’de Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın başında olması bekleniyor. Bu arada strateji ve bütçe başkanlığının görevlerini belirleyen yönetmelik yayımlanmadı. Cumhurbaşkanlığına bağlı 9 kurul olacak. Bu kurullar politika önerileri yapacak, bilimden sağlığa ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek.

TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

Düzenleme ile Maliye Bakanlığı’nın 178 sayılı teşkilat yasasında ciddi değişiklikler yapıldı. Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Mali Kontrol Genel Müdürlüğü birleştirilerek, Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü haline dönüştürüldü. Gelir İdaresi Başkanlığı gibi bağlı kuruluşlar için ayrı kararname çıkarılacak.

Merkez’ de görev süresi 4 yıla indi

Yeni döneme ilişkin düzenlemeleriyle bir adım da Merkez Bankası Başkan ve Yardımcılarının yanı sıra, Para Politikası Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin atıldı. Bu kapsamda 5 yıl olan süreler 4 yıla indirildi. Ayrıca, bu görevlerde bulunanların süreleri bitinceye kadar görevden alınamıyordu. Cumhurbaşkanın kararı ile görevden alınabilecekler. Ayrıca, Merkez Bankası Başkan yardımcıları için en az 10 yıl çalışmış olma şartı da kaldırıldı. Bankanın hükümetle ilişkisi Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla sağlanacak.

Yeni Şafak