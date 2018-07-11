11 Temmuz 2018 Çarşamba28 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:39Güneş 05:35Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:32
    • 30°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 94.597 -1.74
  • Altın: 190,776 -0.36
  • Dolar: 4,7344 0.39
  • Euro: 5,5549 3.56

Bu hastalığın çaresi 'ev yapımı' yoğurt

»
Bu hastalığın çaresi 'ev yapımı' yoğurt
Ev yapımı yoğurt tüketilmesinin karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal ataklarıyla kendini gösteren hassas bağırsak hastalığını (HBH) tedavi ettiği belirlendi.
Bu hastalığın çaresi 'ev yapımı' yoğurt Bu hastalığın çaresi 'ev yapımı' yoğurt Bu hastalığın çaresi 'ev yapımı' yoğurt

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi. 

Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde sonuçları açıklanan araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Bilecen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmanın alanında bir ilk olduğunu belirterek, elde edilen öncül sonuçların çok önem taşıdığını söyledi.

Hassas bağırsak sendromunun en yaygın görülen sindirim sistemi hastalıklarından olduğunu aktaran Bilecen, hastalığın karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal atakları ile seyrettiğini ve kişinin sosyal hayatını büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.

"6 ay içinde azaldığı veya tamamen ortadan kalktığı gözlendi"
Bilecen, hastalığın nedeninin tam olarak bilinmediğini dile getirerek, şun bilgileri verdi:

"Araştırmalarda, hassas bağırsak semptomu hastalığı olanlarda kalın bağırsak hareketlerinde anormallik ve bağırsak duvarındaki kaslarla sinirler arasındaki iletimde bozukluk nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. Bu sorun nedeniyle bağırsak dışkıyı atabilmek için birbiriyle uyumsuz hareketler yapmakta ve kişide karın ağrısı, şişkinlik ve dışkı kıvamı ve miktarı ile ilgili sorunlar meydana gelmektedir."

Şikayetlerin kişiden kişiye değiştiğine ancak beslenme alışkanlıklarının ve düzeninin hastalığı iyi veya kötü yönde etkilediğine dikkati çeken Bilecen, "Amerika'da yapılan bilimsel araştırma sonuçları da her gün ev yapımı yoğurt tüketenlerde hassas bağırsak hastalığının gerilediğini gösterdi. 189 hastadan 169'unda semptomların, çalışmayı izleyen 6 ay içinde azaldığı veya tamamen ortadan kalktığı gözlendi." dedi.

"Sütle ilgili ürünlerin tüketilmesinde dikkatli olunmalı"
Geleneksel diyetlerde sindirim sistemi rahatsızlıklarında ve hassas bağırsak sendromunda hastalara laktoza karşı toleranssızlık nedeniyle sütle ilgili ürünlerin tüketilmesinde dikkatli olunmasının önerildiğini anlatan Bilecen, "Ancak bu çalışma, taze bakteri kültürü içeren ev yapımı yoğurt gibi ürünlerin, ki buna belki kefiri de eklemek gerekir, kramp ve düzensiz bağırsak hareketlerinin belirtilerini kontrol etmede çok etkili olabileceğini gösterdi." diye konuştu.

"Yüksek kaliteli yoğurtlar çok sayıda yararlı probiyotik bakteri içerir"
Ev yapımı yoğurdun yapması kolay ve taze olması sebebiyle avantajlı olduğunu belirten Bilecen, şu bilgileri verdi:

"Yoğurdu evde yaptığınız zaman bu yoğurdun daha fazla oranda canlı bakterileri içerdiğinden emin olabilirsiniz. Genel olarak yoğurt, Lactobacillus ve Streptococcus cinslerinden iki tür bakteri içerir. Bu ev yapımı yoğurtlarda da endüstriyel yoğurtlarda da temelinde aynıdır. Bu bakteriler probiyotik olarak sınıflandırılmaktadır ve bu çalışmada da olduğu gibi bağırsak florasının sağlığını ve çeşitliliğini artırmaya yardımcıdır."

"Sade doğal yoğurtlar tercih edilmeli"
Süpermarketten yoğurt seçerken sade ve doğal yoğurt olmasının faydalı olduğunu belirten Bilecen, şu önerilerde bulundu:

"Sade doğal yoğurtlar ve şekersiz, katkı maddesi veya tatlandırıcı içermeyen yoğurtlar tercih edilmeli. Hafif yoğurtlar genellikle şeker yerine kullanılan kalorisiz yapay tatlandırıcılar içerir. Etiketteki yapay tatlandırıcıları kontrol ettiğinizden emin olunmalı. Kısaca etikette sadece pastörize süt ve yoğurt kültürü ibareleri bulunmalı. Organik yoğurtlar tercih edilmeli. Çünkü sertifikalı organik yoğurtlar daha kaliteli sütlerden yapılmaktadır."

Yoğurdu hangi sütle yapmalıyım?
Yoğurt yapımında günlük pastörize sütün önerildiğini anlatan Bilecen, sütün bir miktar ısıtılarak bakteri kültürüne hazır hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bilece, pastörize olduğu için kaynatma ihtiyacının olmadığının altını çizerek, şu uyarılarda bulundu:

"Ancak sokak sütü diye tabir edilen pastörize edilmemiş sütleri kullanırken oldukça dikkatli olunmalı. Zira bu sütler eğer kontrol edilmemişlerse Salmonella, Listeria, E. coli, Brucella, Yersinia gibi birçok hastalık yapıcı bakteriyi barındırabilir. Bazı üreticiler bu bakterilerin üremesini engellemek için süte antibiyotik katabilmektedirler. Bu durumda ise sütünüze maya eklediğiniz zaman bakteriler çoğalamayacakları için halk deyimiyle süt maya tutmayacaktır.

Sütün mutlaka soğuk zincirle taşınması, hastalık yapıcı bakteriler açısından kontrol edilmesi ve antibiyotik kalıntı testlerinin yapılmış olması gerekir. Büyük üreticilerin pastörize sütleri ya da kooperatifler tarafından satılan çiğ sütler bu kontrollerden geçtiği için sağlık açısından sorun teşkil etmezler."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bu hastalığın çaresi 'ev yapımı' yoğurtBu hastalığın çaresi 'ev yapımı' yoğurtEv yapımı yoğurt tüketilmesinin karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal ataklarıyla kendini gösteren hassas bağırsak hastalığını (HBH) tedavi ettiği belirlendi.
Suriyeli Musa Türkiye'de şifa bulacakSuriyeli Musa Türkiye'de şifa bulacakSuriye'nin Soran bölgesinde ailesiyle yaşadığı çadırda çıkan yangında yaralanan 10 yaşındaki Musa El Sarhan, tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Bakanlık Çin menşeli kalp ve tansiyon ilaçları için alarmdaBakanlık Çin menşeli kalp ve tansiyon ilaçları için alarmdaSağlık Bakanlığı, Avrupa ülkelerinde kanserojen içerebileceği gerekçesiyle Çin yapımı "valsartan" etken maddeli tansiyon ve kalp ilaçlarının geri toplanması üzerine harekete geçti.
Aile Hekimliklerinde doluluk oranı ne, Bakanlık açıkladıAile Hekimliklerinde doluluk oranı ne, Bakanlık açıkladıSağlık Bakanlığı'ndan aile hekimliği hakkında "Ülke genelinde aile hekimliği birimlerinin aile hekimi doluluk oranı yüzde 91,4, aile sağlığı elemanı doluluk oranı ise yüzde 86,5'tir." açıklaması yapıldı.
Erkeklerin çocuk sahibi olmaları yıldan yıla zorlaşıyorErkeklerin çocuk sahibi olmaları yıldan yıla zorlaşıyor'50 yıl içinde erkeklerin çoğu normal yolla çocuk sahibi olamayabilir'
15 milyon kişi ölebilir!15 milyon kişi ölebilir!Gereğinden fazla ve reçetesiz antibiyotik kullanımı günümüzün ciddi sorunlarından birisi haline geldi.
  • Dünyayı heyecanlandıran haber! Çığır açacak yöntem02 Haziran 2018 Cumartesi 08:39
  • Oğlunun ameliyat parasını 'sarma' yaparak topladı28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:41
  • Kozmetik devinde 'kanser' cezası!Türkiye'de de var25 Mayıs 2018 Cuma 15:00
  • Türkler yaptı! Kanser nefesten teşhis edilecek18 Mayıs 2018 Cuma 15:20
  • Baharda göz alerjisine dikkat!02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:26
  • Bizden öğrendiler! Canlı yayınla gösterdiler27 Nisan 2018 Cuma 07:40
  • Karatay uyardı: O besinin alkolden farkı yok!25 Nisan 2018 Çarşamba 20:26
  • Özel hastanelerin yeni oyunu: Kiralık doktor08 Nisan 2018 Pazar 07:49
  • Hacamat tıp fakültelerinde ders oluyor05 Nisan 2018 Perşembe 12:40
  • Çocukları kanserden koruyan 19 besin03 Nisan 2018 Salı 14:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri