11 Temmuz 2018 Çarşamba28 Şevval 1439
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Sevgilisiyle yataktayken kaynanasına yakalandı!

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kocası evde yokken sevgilisiyle birlikte olan 3 çocuk annesi kadın, kayınvalidesine yakalandı. Yarı çıplak halde evden kaçmaya çalışan genç adam mahalleli tarafından feci şekilde dövüldü.
Sevgilisiyle yataktayken kaynanasına yakalandı!
Sevgilisiyle yataktayken kaynanasına yakalandı! Sevgilisiyle yataktayken kaynanasına yakalandı! Sevgilisiyle yataktayken kaynanasına yakalandı!

Kocaeli'de, 3 çocuk annesi A.S., erkek arkadaşı N.Ş.K. ile ilişkide bulunurken, kayınvalidesi tarafından yakalandı. A.S.'yi odaya kilitleyen kayınvalidesi, çıplak halde dışarı çıkan N.Ş.K.'nin peşinden koştu. Üzerine araç sürülmesi sonucu yaralanan N.Ş.K., mahalle sakinlerince linç edilmek istenirken, polis engel oldu.

KAYINVALİDE İLİŞKİYE GİRERLERKEN YAKALADI

Olay dün, Çayırova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Hastanenin hasta kabul bölümünde çalışan, evli ve 3 çocuk annesi A.S., iddiaya göre, N.Ş.K. ile sevgili oldu. A.S., evine gelen N.Ş.K. ile ilişkiye girdiği sırada kayınvalidesine yakalandı.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEYE KALKTI

A.S.'yi odaya kilitleyen kayınvalidesi, çıplak halde dışarı çıkan N.Ş.K.'nin peşinden koştu. Kayınvalidenin bağırışları üzerine gelen mahalleli, durumu öğrenince N.Ş.K.'yi sokak ortasında tekme- tokat dövmeye başladı.

ÖFKELİ VATANDAŞ ARACINI ÜSTÜNE SÜRDÜ

Çıplak haldeki N.Ş.K., öfkeli kalabalığın elinden kurtulup, kaçmak isterken, mahalle sakinlerinden biri aracını üzerine sürdü. Yaralı halde yere yığılan N.Ş.K.'nin çevresi, bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerince sarıldı. Polisler, mahallelinin N.Ş.K.'ye yeniden saldırmasını engelledi. Çağrılan sağlık görevlileri, N.Ş.K.'nin üzerine havlu sarıp, ambulansa bindirdi. İstanbul'da hastaneye götürülen N.Ş.K.'nin tedaviye alındığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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