Bütçede 'forslu' dönem

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi`nde artık merkezi yönetim bütçekanun teklifi cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi`ne sunulacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile bütçe yapımı ve yönetimi daha etkin şekilde yürütülecek. Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, cumhurbaşkanı tarafından en geç eylül ayının ilk haftası sonunda onaylanacak Orta Vadeli Program`ın Resmi Gazete`de yayımlanmasıyla başlayacak.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya girmesiyle Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı birleştirilirken, bakanlık bünyesindeki bütçeye ilişkin görevler Cumhurbaşkanlığınca üstlenildi.
Yeni sisteme uyum amacıyla Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre, kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar cumhurbaşkanı tarafından belirlenerek izlenecek. Kamu idareleri bütçelerinin performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler cumhurbaşkanının yetkisi dahilinde olacak.
Bütçeler, Cumhurbaşkanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanacak ve uygulanacak. Cumhurbaşkanlığı, merkezi yönetim bütçe kanunu teklifini hazırlarken, bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlayacak.
75 GÜN ÖNCE GÖNDERİLECEK
Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, cumhurbaşkanı tarafından en geç eylül ayının ilk haftası sonuna kadar kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde onaylanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başlayacak.
OVP ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanan Orta Vadeli Mali Plan, en geç 15 Eylül'e kadar Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Bütçe çağrısı ve yatırım genelgesi Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak en geç 15 Eylül'e kadar Resmi Gazete'den duyurulacak.
Genel bütçe gelir teklifi Cumhurbaşkanlığı tarafından, diğer bütçelerin gelir teklifleri ilgili idarelerce hazırlanacak.
Kamu idareleri, bütçe tekliflerini en geç eylül ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına gönderecek.
Merkezi yönetim bütçe kanun teklifi mali yıl başından en az 75 gün önce cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak.
ÖDENEKLERDE CUMHURBAŞKANLIĞI ETKİN OLACAK
Kamu idareleri, ayrıntılı harcama programlarını vize edilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderecek. Bütçe ödenekleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılacak.
Kesin hesap kanunu teklifi ise merkezi yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanacak. Bu teklif, izleyen mali yılın haziran ayı sonuna kadar cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye sunulacak.
YENİ BAŞKANLIK ETKİN OLACAK
Yeni sisteme göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile bütçe yapımı ve yönetimi daha etkin şekilde yürütülecek. Bu başkanlık vasıtasıyla bütçe planlaması ve yönetimi daha verimli hale getirilecek ve bütçe performansı yakından izlenecek. Bu modelde, bütçe yönetimi daha verimli hale getirilerek, bütçe disiplini pekiştirilecek ve yapısal reformlar hızlanacak.
Bu çerçevede daha önce Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü de yeni döneme uygun olarak yapılandırıldı. Bu genel müdürlüğün mali kontrole ilişkin birimleri Hazine ve Maliye Bakanlığında Muhasebat Genel Müdürlüğü ile birleştirilerek Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü adını aldı.
11 Temmuz 2018 Çarşamba28 Şevval 1439
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Bütçede 'forslu' dönem
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