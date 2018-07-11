11 Temmuz 2018 Çarşamba28 Şevval 1439
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Bütçede 'forslu' dönem

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Bütçede 'forslu' dönem
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçilmesiyle gözler, gelecek yılın merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin hazırlık çalışmalarına çevrildi.
Bütçede 'forslu' dönem Bütçede 'forslu' dönem Bütçede 'forslu' dönem


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi`nde artık merkezi yönetim bütçekanun teklifi cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi`ne sunulacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile bütçe yapımı ve yönetimi daha etkin şekilde yürütülecek. Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, cumhurbaşkanı tarafından en geç eylül ayının ilk haftası sonunda onaylanacak Orta Vadeli Program`ın Resmi Gazete`de yayımlanmasıyla başlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet  Sistemi'nin uygulamaya girmesiyle Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı  birleştirilirken, bakanlık bünyesindeki bütçeye ilişkin görevler  Cumhurbaşkanlığınca üstlenildi.
 
Yeni sisteme uyum amacıyla Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda  değişiklik yapıldı. Buna göre, kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin  usul ve esaslar cumhurbaşkanı tarafından belirlenerek izlenecek. Kamu idareleri  bütçelerinin performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede  yürütecekleri faaliyetler cumhurbaşkanının yetkisi dahilinde olacak.
 
Bütçeler, Cumhurbaşkanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak  belirlenen bir sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanacak ve uygulanacak.  Cumhurbaşkanlığı, merkezi yönetim bütçe kanunu teklifini hazırlarken, bu amaçla  ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlayacak.
 
75 GÜN ÖNCE GÖNDERİLECEK
 
Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, cumhurbaşkanı tarafından  en geç eylül ayının ilk haftası sonuna kadar kalkınma planları, stratejik planlar  ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları,  ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de  kapsayacak şekilde onaylanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) Resmi Gazete'de  yayımlanmasıyla başlayacak.
 
OVP ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve  gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek  teklif tavanlarını içeren ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanan Orta Vadeli Mali  Plan, en geç 15 Eylül'e kadar Resmi Gazete'de yayımlanacak.
 
Bütçe çağrısı ve yatırım genelgesi Cumhurbaşkanlığı tarafından  hazırlanarak en geç 15 Eylül'e kadar Resmi Gazete'den duyurulacak.
 
Genel bütçe gelir teklifi Cumhurbaşkanlığı tarafından, diğer  bütçelerin gelir teklifleri ilgili idarelerce hazırlanacak.
 
Kamu idareleri, bütçe tekliflerini en geç eylül ayı sonuna kadar  Cumhurbaşkanlığına gönderecek.
 
Merkezi yönetim bütçe kanun teklifi mali yıl başından en az 75 gün  önce cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak.
 
ÖDENEKLERDE CUMHURBAŞKANLIĞI ETKİN OLACAK
 
Kamu idareleri, ayrıntılı harcama programlarını vize edilmek üzere  Cumhurbaşkanlığına gönderecek. Bütçe ödenekleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından  belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize  edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre  kullanılacak.
 
Kesin hesap kanunu teklifi ise merkezi yönetim bütçe kanununun şekline  uygun olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanacak. Bu teklif, izleyen mali  yılın haziran ayı sonuna kadar cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye sunulacak.
 
YENİ BAŞKANLIK ETKİN OLACAK
 
Yeni sisteme göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Strateji ve  Bütçe Başkanlığı ile bütçe yapımı ve yönetimi daha etkin şekilde yürütülecek. Bu  başkanlık vasıtasıyla bütçe planlaması ve yönetimi daha verimli hale getirilecek  ve bütçe performansı yakından izlenecek. Bu modelde, bütçe yönetimi daha verimli  hale getirilerek, bütçe disiplini pekiştirilecek ve yapısal reformlar hızlanacak.
 
Bu çerçevede daha önce Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Bütçe ve  Mali Kontrol Genel Müdürlüğü de yeni döneme uygun olarak yapılandırıldı. Bu genel  müdürlüğün mali kontrole ilişkin birimleri Hazine ve Maliye Bakanlığında  Muhasebat Genel Müdürlüğü ile birleştirilerek Muhasebat ve Mali Kontrol Genel  Müdürlüğü adını aldı.
 

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