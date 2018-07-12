12 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:40Güneş 05:35Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:31
    • 32°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 37°C Ağrı
    • 32°C Amasya
    • 35°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 89.405 -2.06
  • Altın: 194,587 -0.07
  • Dolar: 4,8508 0.56
  • Euro: 5,6619 0.33

CHP karıştı! İnce kurultay çağrısı yapacak

»
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kurultay tartışmalarına ilişkin sessizliğini bugün bozacak.
CHP karıştı! İnce kurultay çağrısı yapacak
CHP karıştı! İnce kurultay çağrısı yapacak CHP karıştı! İnce kurultay çağrısı yapacak CHP karıştı! İnce kurultay çağrısı yapacak

İnce’nin yapacağı açıklamanın ardından kendisini destekleyenlere “Kurultay için imzaları toplayın” diye çağrıda bulunacağı belirtiliyor.

İnce’ye yakın partililerin, bugüne kadar 600’e yakın delegeden olağanüstü kurultay için imza atma sözü aldığı, notere başvuracakları ve olağanüstü kurultay için süreci başlatacakları kaydedildi.

Kılıçdaroğlu’nun ise ODTÜ ve iki bağımsız kuruluşa yaptırdığı seçim analizlerinin tamamlanmasının ardından yerel seçimler için start vereceği öğrenildi.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada önlerinde duran öncelikli görevin yerel seçimlere hazırlanmak olduğunu ifade ederken, “ “Biz yolumuza bakıyoruz. Ben imza toplanacağına ihtimal vermiyorum. Parti tabanı, parti içi yarış değil iş istiyor. Örgütü seçime hazırlamayı bekliyor herkes” dedi.

Hürriyet

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'de 'olağanüstü kurultay' hareketliliği başladıCHP'de 'olağanüstü kurultay' hareketliliği başladıCHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi destekleyen parti içi muhalefette, olağanüstü kurultay hareketliliği yaşanıyor.
CHP karıştı! İnce kurultay çağrısı yapacakCHP karıştı! İnce kurultay çağrısı yapacakCHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kurultay tartışmalarına ilişkin sessizliğini bugün bozacak.
Şaka gibi Kılıçdaroğlu yorumuŞaka gibi Kılıçdaroğlu yorumuCHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu.
İnce'yle ilgili bomba iddia!İnce'yle ilgili bomba iddia!CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Çarşamba günü basın aracılığıyla çok önemli açıklamalarda bulunacağı iddia edildi. İnce Çarşamba günü kurultay için imza sürecini başlatacak.
Başkan Erdoğan: Artık bir bahanemiz kalmadıBaşkan Erdoğan: Artık bir bahanemiz kalmadı"Ne bizim ne de bizden sonra gelecek olanların yürütme görevi konusundaki aksaklıklar eksiklikler konusunda milletimize karşı öne sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır. Hiçbir mazerete sığınma hakkımız bulunmuyor."
Yeni kabinenin bakan kızı bakanıYeni kabinenin bakan kızı bakanıYeni kabinede Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olan Zehra Zümrüt Selçuk, eski Bakan Atilla Koç'un kızı.
  • MHP'den Akşener'e suç duyurusu09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:06
  • AK Partili Çam: Her alanda sıçrama olacak09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:05
  • Yiğit Bulut: 'Yeni BİNYIL' için ilk adım bugün atılıyor…09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:21
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli tören09 Temmuz 2018 Pazartesi 08:57
  • CHP Meclis Başkanı adayını çarşamba günü ilan edecek09 Temmuz 2018 Pazartesi 08:00
  • CHP'den art arda açıklamalar08 Temmuz 2018 Pazar 17:48
  • İnce cephesi harekete geçti07 Temmuz 2018 Cumartesi 08:38
  • Türkiye'nin 'Son Başbakanı' Binali Yıldırım06 Temmuz 2018 Cuma 09:15
  • İnce: İnanmayın diyorum, yine tweet atıyorlar06 Temmuz 2018 Cuma 05:46
  • Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'a: Seni ararım05 Temmuz 2018 Perşembe 15:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri