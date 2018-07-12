12 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:40Güneş 05:35Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:31
    • 32°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 37°C Ağrı
    • 32°C Amasya
    • 35°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 89.405 -2.06
  • Altın: 194,587 -0.07
  • Dolar: 4,8508 0.56
  • Euro: 5,6619 0.33

Cumhurbaşkanı'ndan Berat Albayrak yorumu: Çok daha seri derleyip toparlar'

»
Cumhurbaşkanı'ndan Berat Albayrak yorumu: Çok daha seri derleyip toparlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın finans sektöründe geçmişi olduğunu belirterek “Böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı'ndan Berat Albayrak yorumu: Çok daha seri derleyip toparlar' Cumhurbaşkanı'ndan Berat Albayrak yorumu: Çok daha seri derleyip toparlar' Cumhurbaşkanı'ndan Berat Albayrak yorumu: Çok daha seri derleyip toparlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın finans sektöründe geçmişi olduğunu, ayrıca Marmara Üniversitesi’nde bu konunun derslerine girdiğini söyleyerek “Böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum” dedi.

Erdoğan, ekonominin yeni patronu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için, “Finans sektörü ile hem pratikte hem de teorikte geçmişi var, bu işi çok daha seri derleyip toparlar” dedi. 

Yeni sistemdeki ilk kabinesinin bakanları için de, “Bu arkadaşlarımız dünyayı iyi tanıyorlar, dünya ile entegre olmakta bir sıkıntıları yok. En büyük özellikleri dürüstlükleridir, ehliyet ve liyakatleridir” diyen Erdoğan, yemin töreninin ardından çıktığı ilk yurtdışı gezi olan Azerbaycan ve KKTC ziyaretleri sonrasında soruları yanıtladı. 

Erdoğan, şöyle konuştu: “Berat Albayrak Bey özel sektörde başarıyla çalışmış, son dönemlerde Marmara Üniversitesi’nde bu konunun dersine girmiş. Böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum. Maliye ve Hazine Bakanlıkları geçmişte zaten tek bir bakanlıktı ancak sonradan ayrılma süreci oldu. Ama o uygulama fayda getirmedi, zarar getirdi. Bu adımla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlete finans temininde çok daha güçlü bir kaynak oluşturacak.” 

DÖVİZ VE FAİZ DÜŞECEK
Döviz ve faizdeki yükselişe yönelik soruya ilişkin Erdoğan, “Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır” dedi. Erdoğan, Mehmet Şimşek’in kabinede yer almamasıyla ilgili yabancı basındaki olumsuz yorumlara yönelik ise şunları söyledi: “Yabancı basının yaklaşımlarına göre hareket etmek doğru bir anlayış değildir. Biz pik yaptığımız zamanda bile hayırlı rüyalar görmemiştir. Onun için biz onların açıklamalarına değil, daima kendi işimize bakalım.” 

Kurul atamalarına yönelik olarak ise Erdoğan “Yetki karmaşası olmaz, o konuda hiçbir endişem yok. Kurullar ve kurumların hepsi bana bağlı. Tümünde birer tane vekilim var. İlgi alanları daha çok bakanlıklarla paralellik arz eden konular olacak” dedi.

ERSOY ALANINDA 1 NUMARA PEKCAN'A İNANIYORUM
YENİ kabinede yer alanların dünyayı iyi tanıdığını, dünya ile entegre olmakta bir sıkıntıları olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “En büyük özellikleri dürüstlükleridir, ehliyet ve liyakatleridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na getirdiğimiz arkadaşımız Mehmet Ersoy, turizm sektörü içindeki neredeyse bir numara operatördür. Davet ettik, kırmadı, görevi üstlendi. Ticaret Bakanlığı’na getirdiğimiz Ruhsar Pekcan sektörün içinde bir iş insanı. Kendisine inanıyor, çok şey bekliyorum. ”

KOCA VE SELÇUK SEKTÖRÜN İÇİNDEN GELDİLER
Erdoğan, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya ‘Madem sağlık sektöründen şikayetin var, o zaman gel sen de bu işin içine gir, hem bu şikayetleri ortadan kaldıralım, hem de özel sektör mantığını devlette daha hakim hale getirelim’ dedim. Milli Eğitim Bakanlığı’na da Ziya Selçuk Bey’i getirdik. Onun da akademisyenlik hayatı var ayrıca okulları var. Okullarında başarı grafiği yüksek” yorumunu yaptı.

ATOM KARINCA VARANK ORGANİZATÖR PAKDEMİRLİ
Gıda Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin babasından genlerine işlemiş bir başarı olduğunu dile getiren Erdoğan, “Gıda sektöründe önemli görevlerde bulundu, ekonomi dünyasını da iyi bilen bir isim. Sevk-i idare kabiliyeti olan bir arkadaşımız. Yani bugünkü hali ile organizatör. Mustafa Varank’ı zaten tanıyorsunuz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mız ODTÜ mezunu, Amerika’da yüksek lisans öğrenimi oldu. Gayretli, pratik, zeki, tuttuğunu koparır; atom karınca diyebilirsiniz” diye konuştu.

ZÜMRÜT İYİ İSTATİSTİKÇİ KURUM ÇOK BAŞARILI
KABİNE üyelerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi: “Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk çok zeki, farklı yerlerde eğitim görmüş, iyi bir istatistikçidir, kadın istihdamı ile ilgili önemli çalışmaları var. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na getirdiğimiz Mehmet Kasapoğlu Spor Toto’nun başında idi. Amerika’da eğitim yaptı, Spor Toto’da bize çok ciddi katkıları oldu. Çevre Bakanı Murat Kurum’u Emlak Konut’tan aldık. Onu anlatmaya gerek var mı? Emlak Konut’un Murat Kurum ile nasıl uçtuğunu, güçlendiğini biliyorsunuz. İnsanı ve parayı iyi yöneten bir arkadaşımız.”

Hürriyet

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Albayrak'tan çok önemli Merkez Bankası açıklamasıAlbayrak'tan çok önemli Merkez Bankası açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,"Merkez Bankasının bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez" dedi.
Dolar zirveden döndü! İşte ilk rakamlar...Dolar zirveden döndü! İşte ilk rakamlar...Dolarda gece yarısı yaşanan ve yurtdışı kaynaklı yaşanan artış kuru yeni tarihi zirvesine taşıdı. Dolar Asya piyasalarında gece yarısı 4.9743 ile rekor kırarken, sabahki işlemlerde ise önce 4.88 TL, ardından da 4.85 ve 4.82 TL seviyesine çekildi.
Kurban fiyatları açıklandıKurban fiyatları açıklandıDiyanet İşleri Başkanlığı kurban fiyatlarını açıkladı. Buna göre yurt içi kurban bedeli 850 TL, yurt dışı kurban bedeli ise 625 TL olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı'ndan Berat Albayrak yorumu: Çok daha seri derleyip toparlar'Cumhurbaşkanı'ndan Berat Albayrak yorumu: Çok daha seri derleyip toparlar'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın finans sektöründe geçmişi olduğunu belirterek “Böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum” dedi.
Dolar fırladı!Dolar fırladı!Dolar kuru güne 4.70 TL'den başlarken, şu dakikalarda 4.7735 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 5.5871 TL seviyelerinde. Piyasalar, ABD-Çin gerilimini ve ekonomi politikalarını izliyor.
Bütçede 'forslu' dönemBütçede 'forslu' dönemCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçilmesiyle gözler, gelecek yılın merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin hazırlık çalışmalarına çevrildi.
  • Bürokratik vesayete son: Bütçeyi Külliye hazırlayacak11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:07
  • Ekonomide sade yönetim hızlı karar dönemi11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:23
  • Patates ve soğandan sonra şimdi de sarımsak11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:00
  • Devletin kasası ona emanet!10 Temmuz 2018 Salı 10:31
  • Yeni kabine doları fırlattı!10 Temmuz 2018 Salı 09:14
  • Dolarda büyük düşüş!09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:18
  • IMF'den Tunus'a kredi onayı09 Temmuz 2018 Pazartesi 08:17
  • SMS tuzağına dikkat! Faturanız kabarabilir08 Temmuz 2018 Pazar 18:30
  • Kritik uyarı! Yapmazsanız paranız boşa gidebilir07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:15
  • Türkiye’den 8 milyar dolarlık stratejik hamle07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri