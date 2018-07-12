Cumhurbaşkanı'ndan Berat Albayrak yorumu: Çok daha seri derleyip toparlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın finans sektöründe geçmişi olduğunu belirterek “Böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın finans sektöründe geçmişi olduğunu, ayrıca Marmara Üniversitesi’nde bu konunun derslerine girdiğini söyleyerek “Böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum” dedi.

Erdoğan, ekonominin yeni patronu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için, “Finans sektörü ile hem pratikte hem de teorikte geçmişi var, bu işi çok daha seri derleyip toparlar” dedi.

Yeni sistemdeki ilk kabinesinin bakanları için de, “Bu arkadaşlarımız dünyayı iyi tanıyorlar, dünya ile entegre olmakta bir sıkıntıları yok. En büyük özellikleri dürüstlükleridir, ehliyet ve liyakatleridir” diyen Erdoğan, yemin töreninin ardından çıktığı ilk yurtdışı gezi olan Azerbaycan ve KKTC ziyaretleri sonrasında soruları yanıtladı.

Erdoğan, şöyle konuştu: “Berat Albayrak Bey özel sektörde başarıyla çalışmış, son dönemlerde Marmara Üniversitesi’nde bu konunun dersine girmiş. Böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum. Maliye ve Hazine Bakanlıkları geçmişte zaten tek bir bakanlıktı ancak sonradan ayrılma süreci oldu. Ama o uygulama fayda getirmedi, zarar getirdi. Bu adımla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlete finans temininde çok daha güçlü bir kaynak oluşturacak.”

DÖVİZ VE FAİZ DÜŞECEK

Döviz ve faizdeki yükselişe yönelik soruya ilişkin Erdoğan, “Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır” dedi. Erdoğan, Mehmet Şimşek’in kabinede yer almamasıyla ilgili yabancı basındaki olumsuz yorumlara yönelik ise şunları söyledi: “Yabancı basının yaklaşımlarına göre hareket etmek doğru bir anlayış değildir. Biz pik yaptığımız zamanda bile hayırlı rüyalar görmemiştir. Onun için biz onların açıklamalarına değil, daima kendi işimize bakalım.”

Kurul atamalarına yönelik olarak ise Erdoğan “Yetki karmaşası olmaz, o konuda hiçbir endişem yok. Kurullar ve kurumların hepsi bana bağlı. Tümünde birer tane vekilim var. İlgi alanları daha çok bakanlıklarla paralellik arz eden konular olacak” dedi.

ERSOY ALANINDA 1 NUMARA PEKCAN'A İNANIYORUM

YENİ kabinede yer alanların dünyayı iyi tanıdığını, dünya ile entegre olmakta bir sıkıntıları olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “En büyük özellikleri dürüstlükleridir, ehliyet ve liyakatleridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na getirdiğimiz arkadaşımız Mehmet Ersoy, turizm sektörü içindeki neredeyse bir numara operatördür. Davet ettik, kırmadı, görevi üstlendi. Ticaret Bakanlığı’na getirdiğimiz Ruhsar Pekcan sektörün içinde bir iş insanı. Kendisine inanıyor, çok şey bekliyorum. ”

KOCA VE SELÇUK SEKTÖRÜN İÇİNDEN GELDİLER

Erdoğan, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya ‘Madem sağlık sektöründen şikayetin var, o zaman gel sen de bu işin içine gir, hem bu şikayetleri ortadan kaldıralım, hem de özel sektör mantığını devlette daha hakim hale getirelim’ dedim. Milli Eğitim Bakanlığı’na da Ziya Selçuk Bey’i getirdik. Onun da akademisyenlik hayatı var ayrıca okulları var. Okullarında başarı grafiği yüksek” yorumunu yaptı.

ATOM KARINCA VARANK ORGANİZATÖR PAKDEMİRLİ

Gıda Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin babasından genlerine işlemiş bir başarı olduğunu dile getiren Erdoğan, “Gıda sektöründe önemli görevlerde bulundu, ekonomi dünyasını da iyi bilen bir isim. Sevk-i idare kabiliyeti olan bir arkadaşımız. Yani bugünkü hali ile organizatör. Mustafa Varank’ı zaten tanıyorsunuz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mız ODTÜ mezunu, Amerika’da yüksek lisans öğrenimi oldu. Gayretli, pratik, zeki, tuttuğunu koparır; atom karınca diyebilirsiniz” diye konuştu.

ZÜMRÜT İYİ İSTATİSTİKÇİ KURUM ÇOK BAŞARILI

KABİNE üyelerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi: “Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk çok zeki, farklı yerlerde eğitim görmüş, iyi bir istatistikçidir, kadın istihdamı ile ilgili önemli çalışmaları var. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na getirdiğimiz Mehmet Kasapoğlu Spor Toto’nun başında idi. Amerika’da eğitim yaptı, Spor Toto’da bize çok ciddi katkıları oldu. Çevre Bakanı Murat Kurum’u Emlak Konut’tan aldık. Onu anlatmaya gerek var mı? Emlak Konut’un Murat Kurum ile nasıl uçtuğunu, güçlendiğini biliyorsunuz. İnsanı ve parayı iyi yöneten bir arkadaşımız.”

Hürriyet