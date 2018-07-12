Dolar zirveden döndü! İşte ilk rakamlar...

Dolarda gece yarısı yaşanan ve yurtdışı kaynaklı yaşanan artış kuru yeni tarihi zirvesine taşıdı. Dolar Asya piyasalarında gece yarısı 4.9743 ile rekor kırarken, sabahki işlemlerde ise önce 4.88 TL, ardından da 4.85 ve 4.82 TL seviyesine çekildi.

Dolarda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Dün öğleden sonra ABD-Çin arasında artan gerilimin etkisiyle gelişmekte olan para birimlerine yönelik atakla yönünü aşağı çeviren Türk Lirası, bir darbe de Asya piyasalarından yedi.

Gece yarısı sığ piyasalarda yaşanan satış eğilimi doların TL karşısında 4.9743 TL seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. Analistler düşüşle ilgili net bir şey söyleyemezken, Japon küçük yatırımcılardan 'zarar-kes' satışları gelmiş olabileceğini ifade ettiler.



Bloomberg'e konuşan Ueda Harlow'un döviz analistlerinden Naoto Ono, "Türk Lirası'na dün güçlü satışlar geldi ve bu satış trendi Asya seansına taşındı. Bir olasılık, Japon küçük yaırımcıların Türk Lirası'nın dolar karşısındaki düşüşünün ardından zararlarını kesmek için satışa geçmeleri olabilir" dedi.

Bu sabaha bakıldığında piyasa geceye göre daha sakin görünüyor. Açılış 4.90 TL seviyesinin altında gerçekleşirken, dolar önce 4.88 TL seviyesine, ardından da 4.85'e geriledi.

Euro da 5.67 TL seviyesinde.

Dolar dün serbest piyasada 4.7770 TL seviyesinden günü tamamlamıştı.

"BUNUN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRECEKSİNİZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün dövizdeki yükselişle ilgili yaptıüı açıklamada, "Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır” ifadesini kullandı.