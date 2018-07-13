Bakan Albayrak: Enflasyon tek haneye inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temel önceliklerinin enflasyonun düşürülmesi olacağını açıkladı. Albayrak "Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Politikalarının, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekilleneceğini belirten Albayrak, uluslararası finansal piyasalardaki tüm aktörler ve paydaşlarla beraber, iş birliği içinde çalışarak, Türkiye'ye dış kaynak giriş miktarını ve kaynak çeşitliliğini artıracaklarını söyledi.

YENİ OVP GELİYOR

Albayrak, ekonominin tüm kesimlerinin, paydaşlarının kendi katkılarını içinde görecekleri, yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik perspektifi olan OVP'yi açıklayacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin seçim sonrasında düşeceğine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Albayrak, “Cumhurbaşkanımız, sadece ekonomide değil, ülke meselelerini ilgilendiren her konuda elini taşın altına koyan, sorumluluk alan bir liderdir. Bu millete, büyük ve güçlü Türkiye idealini sunmuş ve bu uğurda gece gündüz demeden çalışmaktadır” dedi.

TEMEL ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK

Bu dönemde temel önceliklerinin enflasyonun düşürülmesi olacağını vurgulayan Albayrak, “Tüm kurumlarımızla, özel sektörümüzle, tüm yatırımcı ve paydaşlarımızla eşgüdüm ve çok sağlam bir koordinasyonla çalışacağız. Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız. Enflasyonla mücadelede tüm yük para politikası üzerinde kalmayacak. Yeni dönemde hem para politikası ve maliye politikası arasındaki koordinasyon süreklilik arz edecek hem de fiyat istikrarına risk oluşturan yapısal unsurlara ilişkin kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilecek” diye konuştu.

ETKİN BİR MERKEZ BANKASI

Merkez Bankasının, fiyat istikrarını sağlamak ve para politikasının etkinliğini belirlemek açısından önemli rol oynayan sorumlu aktör olduğunu hatırlatan Albayrak, bankanın bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını vurguladı. Albayrak, şunları kaydetti: “Merkez Bankasının bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez. Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelede özellikle yapısal kanallardaki tıkanıklıkları açarak ve politika eşgüdümünü güçlendirerek Merkez Bankasının hareket alanını genişleteceğiz. Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak.”

Mali disiplinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, etkin ve verimli yatırımları önceliklendirecek, maliyetlerin bütçeye uyumunu sağlayacak yapısal dönüşümleri hayata geçireceklerini de ifade etti. Albayrak, OVP dönemi boyunca ve sonrasında mali disiplinden taviz vermeden, bütçe dengesinin OVP hedefleri doğrultusunda gerçekleşmesini temin edecek şekilde etkin maliye politikaları uygulayacaklarını söyledi.

Yatırımcı ilgisi daha da artacak

Reel sektör şirketlerinden finansal kuruluşlara tüm kesimlerin koordinasyon içinde hareket etmesiyle ülkenin sağlam temellere dayalı sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme ortaya koyacağını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

“Yeni dönemde ekonomi politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak, alınan kararlar hızla hayata geçirilecektir. Gerek firmalarımızın gerekse finans sektörümüzün koordinasyonuyla bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomimize ilgisinin daha da artacağını göreceğiz.”

Kararlı ve sade para politikası

Daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makroekonomik görünümün düşük enflasyon oranlarına ulaşılarak inşa edilebileceğinin açık olduğunu beliren Albayrak, temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası’nın para politikasını güçlü bir şekilde uygulamasının esas olacağını bildirdi. Albayrak, “Merkez Bankasının hedefler doğrultusunda daha öngörülebilir, sade ve kararlı bir para politikası uygulamasının destekçisi olacağız. Hükümet olarak biz de bu politikaların etkinliğini kısıtlayabilecek yapısal engelleri mümkün olduğunca ortadan kaldırarak ve politika eşgüdümünü kuvvetlendirerek para politikasını destekleyeceğiz” dedi.

IMF’den ekonomi yönetimine övgü

IMF, Türkiye’deki yeni hükümetin sağlıklı ekonomi politikaları uygulamaya kararlı olduğunu gösterdiğini belirtti. Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, yeni yönetimin sağlıklı ekonomi politikalarına, makroekonomik istikrarı güçlendirmeye kararlı olduğunu gördüklerini söyledi. Rice, ayrıca, ekonomi yönetiminin piyasalarda yaşanan volatilite (oynaklık) sonrasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının fiyat istikrarını sağlamaya yönelik operasyonel bağımsızlığının güvence altında olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.