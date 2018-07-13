13 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:41Güneş 05:36Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:30
    • 32°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 40°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 90.494 1.03
  • Altın: 193,784 -0.45
  • Dolar: 4,8459 0.46
  • Euro: 5,6338 -0.16

Bakan Albayrak: Enflasyon tek haneye inecek

»
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temel önceliklerinin enflasyonun düşürülmesi olacağını açıkladı. Albayrak "Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız" dedi.
Bakan Albayrak: Enflasyon tek haneye inecek
Bakan Albayrak: Enflasyon tek haneye inecek Bakan Albayrak: Enflasyon tek haneye inecek Bakan Albayrak: Enflasyon tek haneye inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Politikalarının, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi çerçevesinde şekilleneceğini belirten Albayrak, uluslararası finansal piyasalardaki tüm aktörler ve paydaşlarla beraber, iş birliği içinde çalışarak, Türkiye'ye dış kaynak giriş miktarını ve kaynak çeşitliliğini artıracaklarını söyledi.

YENİ OVP GELİYOR
Albayrak, ekonominin tüm kesimlerinin, paydaşlarının kendi katkılarını içinde görecekleri, yapısal dönüşümleri sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik perspektifi olan OVP'yi açıklayacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin seçim sonrasında düşeceğine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Albayrak, “Cumhurbaşkanımız, sadece ekonomide değil, ülke meselelerini ilgilendiren her konuda elini taşın altına koyan, sorumluluk alan bir liderdir. Bu millete, büyük ve güçlü Türkiye idealini sunmuş ve bu uğurda gece gündüz demeden çalışmaktadır” dedi.

TEMEL ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK
Bu dönemde temel önceliklerinin enflasyonun düşürülmesi olacağını vurgulayan Albayrak, “Tüm kurumlarımızla, özel sektörümüzle, tüm yatırımcı ve paydaşlarımızla eşgüdüm ve çok sağlam bir koordinasyonla çalışacağız. Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız. Enflasyonla mücadelede tüm yük para politikası üzerinde kalmayacak. Yeni dönemde hem para politikası ve maliye politikası arasındaki koordinasyon süreklilik arz edecek hem de fiyat istikrarına risk oluşturan yapısal unsurlara ilişkin kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilecek” diye konuştu.

ETKİN BİR MERKEZ BANKASI
Merkez Bankasının, fiyat istikrarını sağlamak ve para politikasının etkinliğini belirlemek açısından önemli rol oynayan sorumlu aktör olduğunu hatırlatan Albayrak, bankanın bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını vurguladı. Albayrak, şunları kaydetti: “Merkez Bankasının bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez. Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelede özellikle yapısal kanallardaki tıkanıklıkları açarak ve politika eşgüdümünü güçlendirerek Merkez Bankasının hareket alanını genişleteceğiz. Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak.”

Mali disiplinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, etkin ve verimli yatırımları önceliklendirecek, maliyetlerin bütçeye uyumunu sağlayacak yapısal dönüşümleri hayata geçireceklerini de ifade etti. Albayrak, OVP dönemi boyunca ve sonrasında mali disiplinden taviz vermeden, bütçe dengesinin OVP hedefleri doğrultusunda gerçekleşmesini temin edecek şekilde etkin maliye politikaları uygulayacaklarını söyledi.

Yatırımcı ilgisi daha da artacak
Reel sektör şirketlerinden finansal kuruluşlara tüm kesimlerin koordinasyon içinde hareket etmesiyle ülkenin sağlam temellere dayalı sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme ortaya koyacağını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

“Yeni dönemde ekonomi politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak, alınan kararlar hızla hayata geçirilecektir. Gerek firmalarımızın gerekse finans sektörümüzün koordinasyonuyla bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomimize ilgisinin daha da artacağını göreceğiz.”

Kararlı ve sade para politikası
Daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makroekonomik görünümün düşük enflasyon oranlarına ulaşılarak inşa edilebileceğinin açık olduğunu beliren Albayrak, temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası’nın para politikasını güçlü bir şekilde uygulamasının esas olacağını bildirdi. Albayrak, “Merkez Bankasının hedefler doğrultusunda daha öngörülebilir, sade ve kararlı bir para politikası uygulamasının destekçisi olacağız. Hükümet olarak biz de bu politikaların etkinliğini kısıtlayabilecek yapısal engelleri mümkün olduğunca ortadan kaldırarak ve politika eşgüdümünü kuvvetlendirerek para politikasını destekleyeceğiz” dedi.

IMF’den ekonomi yönetimine övgü
IMF, Türkiye’deki yeni hükümetin sağlıklı ekonomi politikaları uygulamaya kararlı olduğunu gösterdiğini belirtti. Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, yeni yönetimin sağlıklı ekonomi politikalarına, makroekonomik istikrarı güçlendirmeye kararlı olduğunu gördüklerini söyledi. Rice, ayrıca, ekonomi yönetiminin piyasalarda yaşanan volatilite (oynaklık) sonrasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının fiyat istikrarını sağlamaya yönelik operasyonel bağımsızlığının güvence altında olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'da en ucuz konut o ilçedeİstanbul'da en ucuz konut o ilçedeTürkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre İstanbul'da ortalama en düşük konut metrekare fiyatında başı 2 bin 204 ile Esenyurt gelirken, onu 2 bin 312 ile Çatalca, 2 bin 378 ile Sultanbeyli, 2 bin 460 lirayla Silivri takip ediyor.
200 bin çalışana zam müjdesi200 bin çalışana zam müjdesiTemmuz`da geliri artan kesimlerden biri de kamu işçileri. 200 bin kamu işçisinin maaşına yüzde 9.17 zam yansıtılacak.
Bakan Albayrak: Enflasyon tek haneye inecekBakan Albayrak: Enflasyon tek haneye inecekHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temel önceliklerinin enflasyonun düşürülmesi olacağını açıkladı. Albayrak "Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız" dedi.
IMF'den yeni hükümete ilişkin ilk açıklamaIMF'den yeni hükümete ilişkin ilk açıklamaUluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye'deki yeni hükümetin sağlıklı ekonomi politikaları uygulamaya kararlı olduğunu gösterdiğini belirtti.
Albayrak'tan çok önemli Merkez Bankası açıklamasıAlbayrak'tan çok önemli Merkez Bankası açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,"Merkez Bankasının bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez" dedi.
Dolar zirveden döndü! İşte ilk rakamlar...Dolar zirveden döndü! İşte ilk rakamlar...Dolarda gece yarısı yaşanan ve yurtdışı kaynaklı yaşanan artış kuru yeni tarihi zirvesine taşıdı. Dolar Asya piyasalarında gece yarısı 4.9743 ile rekor kırarken, sabahki işlemlerde ise önce 4.88 TL, ardından da 4.85 ve 4.82 TL seviyesine çekildi.
  • Kurban fiyatları açıklandı12 Temmuz 2018 Perşembe 10:49
  • Cumhurbaşkanı'ndan Berat Albayrak yorumu: Çok daha seri derleyip toparlar'12 Temmuz 2018 Perşembe 10:14
  • Dolar fırladı!11 Temmuz 2018 Çarşamba 15:57
  • Bütçede 'forslu' dönem11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:19
  • Bürokratik vesayete son: Bütçeyi Külliye hazırlayacak11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:07
  • Ekonomide sade yönetim hızlı karar dönemi11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:23
  • Patates ve soğandan sonra şimdi de sarımsak11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:00
  • Devletin kasası ona emanet!10 Temmuz 2018 Salı 10:31
  • Yeni kabine doları fırlattı!10 Temmuz 2018 Salı 09:14
  • Dolarda büyük düşüş!09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:18
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri