13 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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200 bin çalışana zam müjdesi

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200 bin çalışana zam müjdesi
Temmuz`da geliri artan kesimlerden biri de kamu işçileri. 200 bin kamu işçisinin maaşına yüzde 9.17 zam yansıtılacak.
200 bin çalışana zam müjdesi 200 bin çalışana zam müjdesi 200 bin çalışana zam müjdesi

Maaşlara yüzde 3.5 zam ve yüzde 5.67 enflasyon farkı yansıtılıyor.

Zam yüzde 9.17’yi buluyor.

Temmuz`da geliri artan kesimlerden biri de kamu işçileri. 200 bin kamu işçisinin maaşına yüzde 9.17 zam yansıtılacak.

Geçen yıl imzalanan toplu sözleşme kapsamında kamu işçilerine 2018`in Temmuz ayında yüzde 3.5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3.5`i aşarsa enflasyon farkı verilmesi karara bağlanmıştı.

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. Buna göre, kamu işçileri için yüzde 5.67 enflasyon farkı oluştu.

Yani kamu işçilerinin maaşına bu ay yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve yüzde 5.67 enflasyon farkı yansıtılıyor.

1 TEMMUZ İTİBARİYLE

Kamu işçilerinin gelirleri böylece yüzde 9.17 arttı. Kamu işçilerinin 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle almakta oldukları çıplak ücretlerine, 1 Temmuz`dan geçerli olmak üzere yüzde 9.17 artış yapıldı.

Ayrıca toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılacağı madde metinlerinde açıkça yazılı olan diğer ödemeler de aynı şekilde yüzde 9.17 oranında yükseltildi..

Kaynak: Takvim

 

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