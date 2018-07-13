13 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Katili öyle biri çıktı ki!

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Samsun'da evinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişinin katili ev arkadaşı çıktı.
Katili öyle biri çıktı ki!
Katili öyle biri çıktı ki! Katili öyle biri çıktı ki! Katili öyle biri çıktı ki!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ Bloklarında bulunan bir apartmanın 7. katında dün akşam saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Burak Avcı'nın evinden silah sesleri gelmesi üzerine olay polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak eve giren polis ve sağlık ekipleri yatak odasında Burak Avcı'nın karnından tabancayla vurularak öldürülmüş olduğunu tespit etti. Burak Avcı'nın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu Burak Avcı'yı aynı evde kalan Mecit S. (36) adlı şahsın öldürdüğünü belirledi. Olaydan sonra kaçan Mecit S.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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