ÖSYM'nin sitesinde yer alan duyuru da: "KPSS 2018/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir." denildi.
13 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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KPSS sonuçları açıklandı! TIKLA-ÖĞREN
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