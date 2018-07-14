14 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:42Güneş 05:37Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:43Yatsı 22:29
    • 26°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 89.898 0.37
  • Altın: 193,906 -0.39
  • Dolar: 4,8448 0.23
  • Euro: 5,6556 0.16

Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

»
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB "dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.
Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu indirdiğini duyurdu. 

NOT GÖRÜNÜMÜ NEGATİF

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BB+"dan "BB" seviyesine indirildiği, not görünümünün "negatif" olduğu bildirildi. 

Açıklamada, enflasyondaki sıçrama ve cari açıktaki artış nedeniyle makro ekonomik istikrar üzerindeki aşağı yönlü risklerin kuvvetlendiği ifade edildi. 

Ekonomi politikalarının kredibilitesinin son aylarda kötüleştiğinin aktarıldığı açıklamada, seçimler sonrasındaki ilk politika aksiyonlarının belirsizliğinin arttığı kaydedildi.

Yüksek yakıt fiyatları ve hane halkı harcamaları nedeniyle cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranının bu sene yüzde 6,1'e yükselmesinin beklendiğine yer verilen açıklamada, liradaki düşüş ve turizmdeki toparlanmayla bu oranın gelecek sene yüzde 4,1 oranına düşmesinin öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı. 

Açıklamada, Türkiye'nin büyük dış finansman ihtiyacının ülkeyi şoklara karşı hassas bıraktığına dikkat çekildi.

Sağlıklı dış talep, turizmde devam eden toparlanma, altyapı harcamaları ve istihdamdaki artış sayesinde Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 4,5 oranında büyüme göstermesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ekonominin gelecek yıl ise yüzde 3,6 oranında büyümesinin öngörüldüğü ifade edildi. 

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin büyük ve çeşitli olduğunun altı çizilirken, özel sektörün canlı olduğu vurgulandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladıFitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladıKredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB "dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.
İşte Erdoğan'ın dolar formülü!İşte Erdoğan'ın dolar formülü!Başkan Erdoğan, Brüksel’de düzenlenen NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinden dönerken yaptığı açıklamada kur baskısından kurtulmanın yolunun milli para ile ticaret yapmak olduğunu söyledi.
İstanbul'da en ucuz konut o ilçedeİstanbul'da en ucuz konut o ilçedeTürkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre İstanbul'da ortalama en düşük konut metrekare fiyatında başı 2 bin 204 ile Esenyurt gelirken, onu 2 bin 312 ile Çatalca, 2 bin 378 ile Sultanbeyli, 2 bin 460 lirayla Silivri takip ediyor.
200 bin çalışana zam müjdesi200 bin çalışana zam müjdesiTemmuz`da geliri artan kesimlerden biri de kamu işçileri. 200 bin kamu işçisinin maaşına yüzde 9.17 zam yansıtılacak.
Bakan Albayrak: Enflasyon tek haneye inecekBakan Albayrak: Enflasyon tek haneye inecekHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temel önceliklerinin enflasyonun düşürülmesi olacağını açıkladı. Albayrak "Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız" dedi.
IMF'den yeni hükümete ilişkin ilk açıklamaIMF'den yeni hükümete ilişkin ilk açıklamaUluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye'deki yeni hükümetin sağlıklı ekonomi politikaları uygulamaya kararlı olduğunu gösterdiğini belirtti.
  • Albayrak'tan çok önemli Merkez Bankası açıklaması12 Temmuz 2018 Perşembe 11:36
  • Dolar zirveden döndü! İşte ilk rakamlar...12 Temmuz 2018 Perşembe 10:50
  • Kurban fiyatları açıklandı12 Temmuz 2018 Perşembe 10:49
  • Cumhurbaşkanı'ndan Berat Albayrak yorumu: Çok daha seri derleyip toparlar'12 Temmuz 2018 Perşembe 10:14
  • Dolar fırladı!11 Temmuz 2018 Çarşamba 15:57
  • Bütçede 'forslu' dönem11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:19
  • Bürokratik vesayete son: Bütçeyi Külliye hazırlayacak11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:07
  • Ekonomide sade yönetim hızlı karar dönemi11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:23
  • Patates ve soğandan sonra şimdi de sarımsak11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:00
  • Devletin kasası ona emanet!10 Temmuz 2018 Salı 10:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri