Devlet Bahçeli 24 Haziran seçimleri sonrasında ilk kez yaptığı basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli Af konusunda gündemlerinde olduğunu ve bunu Meclis'e getireceklerini vurguladı.

"MİLLİ VE YERLİ OLAN KAZANMIŞTIR"

Milli uyanış, umut vermiştir. Türk milleti sistemsel açmazları bertaraf etti. İstikbalin ufku pırıl pırıl parlamıştır. MHP bu seçimden alnının akıyla çıkmıştır. Yaşadığımız onca olaya rağmen 24 Haziran seçimi bizim için bir başarıdır. 24 Haziran öncesi bizi iflas ettirme planlarını ters yüz ettik. İman varsa imkan da vardır" dedik. MHP tıpkı Anka kuşu gibi küllerinden doğmuştur. Türk milleti üç hilali ne mahsun bırakmış ne de mahcup etmiştir. 24 Haziran'da MHP büyük bir başarı elde etmiştir. Davamızın harcı duayla yoğrulmuştur. 24 Haziran'da Türkiye ve Türk milleti kazanmıştır. Milli ve yerli olan kazanmıştır. Zillet kaybetmiş, emperyalizmin borusunu öttürenler hüsrana uğramıştır.

DIŞ GÜÇLER DÖVİZ VE FAİZDE ŞEYTANLIK PEŞİNDELER

Verdiğimiz sözlerin hiçbirini unutmayacağız. Dış güçler döviz ve faizde şeytanlık peşindeler. Kimsenin buna gücü yetmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber kutlu hedeflere ulaşacaktır.

AKŞENER VE İNCE'YE SERT SÖZLER

Pişman olacak söz söylemeyiz. 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur. Terör partisine 'Kürt siyasal hareketi' diyen şuursuza ne desek boştur.

FETÖ'nün siyasi ayağı hala muammadır. MHP olarak devlet ve hükümete desteğimiz tamdır. FETÖ ve PKK tehdidi gündeminden çıkmalı. Biz diri ve bir olursak kimse bizi yıkamaz.

BAHÇELİ AF KONUSUNDA NET KONUŞTU

"Verdiğimiz sözlerin hiçbirini unutmadık, unutmayacağız." "Taahhütlerimizi boşuna vermedik, bize ümit bağlayanları hayal kırıklığına uğratmadık, bundan sonra da uğratmayacağız... Af gündemimizde, yasa teklifi sunacağız" dedi.