Türkiye'yi uçuracak adım

Son dönemde faiz oranları ve inşaat maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle sıkıntılı bir dönem geçiren inşaat sektöründe yeni teşvikler için çalışmalar başlatıldı.

Yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, inşaat sektörünün temsilcileri Feyzullah Yetgin, Nazmi Durbakayım ve Altan Elmas ile bir araya geldi. Görüşmede kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendi. Bakan Murat Kurum'un yaklaşık 10 yıl Emlak GYO'da görev alması ve sektörün içinden gelmesinin de etkisiyle hızla sorunların çözümüne odaklandığı belirtiliyor.

Yeni hükümet sisteminde Türkiye ekonomisinin şahlanması için reform niteliğinde çalışmalara tam gaz devam ediliyor. Son dönemde faiz oranları ve inşaat maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle sıkıntılı bir dönem geçiren inşaat sektöründe yeni teşvikler için çalışmalar başlatıldı.

Akşam'ın haberine göre, bir hafta önce resmen başlayan yeni sistemin ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, göreve gelir gelmez vakit kaybetmeden gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumartesi günü Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Feyzullah Yetgin, İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Altan Elmas, yeni bakanı makamında ziyaret etti.

GÖRÜŞME DÖRT SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 4 saat süren görüşmede sorunlar masaya yatırıldı. Bakan Kurum'un yaklaşık 10 yıl Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklı Emlak GYO'da görev alması ve sektörün içinden gelmesinin de etkisiyle hızla sorunların çözümüne odaklandığı belirtiliyor.

HANGİ KONULAR KONUŞULDU?

İnşaat sektörünün temsilcilerini yeni dönemde daha köklü değişimler ve düzenlemeler bekliyor. Bu düzenlemelerin yapılmasıyla ivmenin tekrar hızlanacağı belirtiliyor.

Ankara'da gerçekleşen toplantıda gündeme gelen konular ise şöyle; Bürokrasinin azalması. Kentsel dönüşümdeki engellerin kaldırılması. Kredi faiz oranlarının gerilemesi. Alım satım vergilerinin toplamda yüzde 1'e inmesi. KDV sisteminin yalınlaşması ve kalıcı teşvikler. Yabancıya vatandaşlık için konulan alım şartının 300 bin dolara inmesi. İnşaat sektörünün KDV alacağı için yasal düzenleme yapılması. Meclis'ten geri çekilen devreden KDV yasası yürürlüğe girmesi.