Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. Evde bakım yardımı, bu ay zamlandı. İşte yeni maaşlar:

Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor.

Bu maaştan yararlanan kişi sayısı 500 bini aşmış durumda. 2005`ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu`yla başlatılan evde bakım yardımı, bu ay zamlandı.



Aylık tutar bin 85 lira 50 kuruş iken, bin 179 lira 40 kuruşa ulaştı. Aylıkta 93,9 liralık artış yaşandı.

Ödemeden yararlanmak için Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca `ağır engelli` ibaresinin yer alması isteniyor.

Sağlık raporuyla birlikte bakım ücreti alacak kişilerin gelir durumlarına da bakılıyor.

Hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 3`te 2`sinden düşük olması şartı aranıyor.

Bu tutar da 2018 yılı için 967,27 lira. Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması şart.

Üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Engelliye bakan kişinin engelliyle aynı adreste ikamet etmesi de gerekiyor.

Kaynak: Takvim