16 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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CHP'de kurultay krizi büyüyor

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CHP milletvekili Yaşar Tüzün: Olağanüstü kurultay talep ediyoruz. İmzalar toplanmaya başlandı.
CHP'de kurultay krizi büyüyor
CHP'de kurultay krizi büyüyor CHP'de kurultay krizi büyüyor CHP'de kurultay krizi büyüyor

CHP'de kurultay krizi giderek büyüyor. CHP milletvekili Yaşar Tüzün'den flaş açıklama... "Olağanüstü kurultay talep ediyoruz. İmzalar toplanmaya başlandı."

PARTİ TÜZÜĞÜNE GÖRE TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

CHP'de genel başkan Kılıçdaroğlu muhalifleri harekete geçti. CHP milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay çağrısı yaptı ve imzaların toplanmaya başladığını kaydetti. Peki, parti tüzüğüne göre kurultay süreci nasıl işleyecek? Parti tüzüğüne göre, olağanüstü kurultay için gerekli imzaların toplanmasının ardından imzaların parti yönetimine iletilmesi gerekiyor. İmzaların parti yönetimine tesliminden sonra parti yönetiminin önünde 45 günlük bir süreç başlıyor ve Kılıçdaroğlu'nun bu süre içinde (Parti tüzüğüne göre) olağanüstü seçimli kurultaya gitmek zorunda kalıyor. 

 

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