MHP'den Meral Akşener hakkında suç duyurusu

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye yönelik ithamlarda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter İsmet Büyükataman'ın imzasını taşıyan suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.
Dilekçede, 7 Temmuz'da gerçekleşen 27. Dönem Milletvekilleri Yemin Töreni sırasında İYİ Parti'den seçilmiş bazı milletvekillerinin Bahçeli'nin elini öpmesinin basın yayın organlarında yoğun bir şekilde yer aldığı hatırlatıldı.
Bu durumdan rahatsız olan Akşener'in parti kurmaylarına, "Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir." diyerek Bahçeli'nin elini öpenlerin partiyi terk etmesini istediğinin kamuoyuna yansıdığı aktarılan dilekçede, Akşener'in, bu ifadeleriyle Bahçeli'ye açık bir şekilde hakaret ettiği belirtildi.