CHP Sözcüsü Tezcan: "(Olağanüstü kurultay için imza toplanması) Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönünde. Çünkü parti tabanının önemli bir bölümü 'şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını' ifade ediyor. Kuşkusuz olağanüstü kurultay isteyen arkadaşlar da var. Bunları 15 gün içerisinde görürüz."
16 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Kurultay için süreç başlıor mu?
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