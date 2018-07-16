16 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Kurultay için süreç başlıor mu?

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Kurultay için süreç başlıor mu?
Basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Tezcan olağanüstü kurultay için tek ihtimalin delegelerin yüzde 51 imzasının olduğunu ifade ederek, 'Kurultay delegelerinin imza toplaması konusunda güçlü bir iradesi yok' dedi.
Kurultay için süreç başlıor mu? Kurultay için süreç başlıor mu? Kurultay için süreç başlıor mu?


CHP Sözcüsü Tezcan: "(Olağanüstü kurultay için imza toplanması) Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönünde. Çünkü parti tabanının önemli bir bölümü 'şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını' ifade ediyor. Kuşkusuz olağanüstü kurultay isteyen arkadaşlar da var. Bunları 15 gün içerisinde görürüz."
 

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