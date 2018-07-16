16 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:45Güneş 05:38Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:42Yatsı 22:27
    • 34°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 26°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 89.389 -0.57
  • Altın: 193,864 -0.03
  • Dolar: 4,8547 0.20
  • Euro: 5,6867 0.55

Samsun'dan mide bulandıran haber!

»
Samsun'da 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkışan bir kişi kadının yardım istemesi üzerine vatandaşlardan meydan dayağı yiyerek polise teslim edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'dan mide bulandıran haber!
Samsun'dan mide bulandıran haber! Samsun'dan mide bulandıran haber! Samsun'dan mide bulandıran haber!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki D.T. adlı şahıs, evinden dışarı çıkan ve yalnız yaşayan 69 yaşındaki N.D. adlı kadının ağzını eliyle kapatıp zorla bir ağacın altına götürüp yaşlı kadının giysilerini zorla çıkartarak tecavüze kalkıştığı iddia edildi.

Yaşlı kadının feryat edip yardım istemesi üzerine çevreden koşan vatandaşlar, N.D.'yi kurtarıp D.T.'yi de darp edip polise teslim ettiler.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan D.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Samsun'dan mide bulandıran haber!Samsun'dan mide bulandıran haber!Samsun'da 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkışan bir kişi kadının yardım istemesi üzerine vatandaşlardan meydan dayağı yiyerek polise teslim edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Film gibi olay! Ufak bir hata hayatını kararttıFilm gibi olay! Ufak bir hata hayatını kararttıFilmlere konu olacak trajikomik olay Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşandı.
Çorum'da akılalmaz kaza!Çorum'da akılalmaz kaza!Çorum’un Osmancık ilçesinde, elektrik akımına kapılan biçerdöverde bulunan 1’i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti.
Katili öyle biri çıktı ki!Katili öyle biri çıktı ki!Samsun'da evinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişinin katili ev arkadaşı çıktı.
Sevgilisiyle yataktayken kaynanasına yakalandı!Sevgilisiyle yataktayken kaynanasına yakalandı!Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kocası evde yokken sevgilisiyle birlikte olan 3 çocuk annesi kadın, kayınvalidesine yakalandı. Yarı çıplak halde evden kaçmaya çalışan genç adam mahalleli tarafından feci şekilde dövüldü.
Türkiye bu olayı konuşuyor!Türkiye bu olayı konuşuyor!Sosyal medyada yayılan "Fotoğrafçıdan damada anlamlı dayak" haberi doğrulandı.
  • 'İmar Barışı'na en ilginç başvuru!09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:21
  • Annesi çığlık atınca iğrenç adam yakalandı!09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:00
  • Kavgada arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:28
  • 'Oğlum bana benzemiyor' deyip ortağını öldürdü07 Temmuz 2018 Cumartesi 08:33
  • Bir bavul dolar ele geçirildi!06 Temmuz 2018 Cuma 10:52
  • Yolcu otobüsü devrildi!06 Temmuz 2018 Cuma 06:03
  • Et yiyen örümcek paniği04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:35
  • Siyanürle intihar paniği03 Temmuz 2018 Salı 09:58
  • Hatay'da vahşet! Taşlayarak öldürdüler02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:50
  • 2 kardeşin feci sonu...02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri