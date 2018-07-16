17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Şehitler için sela okuyan imamı darp ettiler

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Şehitler için sela okuyan imamı darp ettiler
Tekirdağ Ergene Esenler Camii'nde görevli imam dün gece 15 Temmuz şehitleri için sela okuduktan sonra bir grup genç tarafından darp edildi.
Şehitler için sela okuyan imamı darp ettiler Şehitler için sela okuyan imamı darp ettiler Şehitler için sela okuyan imamı darp ettiler

 

Ergene ilçesi Esenler Mahallesi'ndeki caminin 22 yıllık imamı Faruk Açıkgöz Diyanet İşleri Başkanlığının talimatı gereği 15 Temmuz gecesi 00.13’te şehitler için sela okudu.

SELANIN ARDINDAN DARP EDİLDİ

İmam Açıkgöz, selayı okuduktan sonra camiye giren 2 kişiden İ.Ö.(22) ile aralarında tartışma çıktığını, bu sırada gencin kendisine yumruk atarak darp ettiğini öne sürdü. İmam Faruk Açıkgöz, konunun ardından jandarmaya, mahalle muhtarına, müftülüğe ve sendika yetkililerine bilgi verdiğini söyledi. 

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Olayı duyunca imama destek vermek amacıyla Esenler Camii’ne geldiklerini kaydeden Diyanet Sen Tekirdağ Şubesi Başkanı Adem Yaryıkan, yaşanan olayı tasvip etmelerinin mümkün olmadığını, sürecin tüm safhalarının takipçisi olacaklarını söyledi. 

Jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı olayda hem cami imamının hem de şüpheli İ.Ö. adlı gencin ifadesinin alındığı ve savcılık sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen İ.Ö.’nün adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.  

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