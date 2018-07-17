17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Benzine zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak

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Benzine 12 kuruş zam geldi. Zam, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) düşüleceği için pompaya yansımayacak.
Benzine zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak
Benzine zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak Benzine zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak Benzine zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, benzine dün gece yarısından sonra geçerli olmak üzere 12 kuruşluk bir zam yapıldığını belirtti. Yeni gelen zam ÖTV'nin aynı oranda indirilmesiyle pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS sosyal medyadan yaptığı duyuruda, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı; 17/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12 Kuruş/Litre Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” ifadelerini kullandı.

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