17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Emekliye çifte zam hesapta

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Milyonlarca emekli hem maaş hem de ek ödemelerini zamlı olarak almaya başlıyor. Temmuz zamları bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor. Emekliler hesaplarında 86 ile 427 lira arasında artış görecek
Emekliye çifte zam hesapta
Emekliye çifte zam hesapta Emekliye çifte zam hesapta Emekliye çifte zam hesapta

Temmuz zammı emeklilerin eline geçmeye başlıyor. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi hem zamlı maaşlarını hem de ek ödemelerini bugünden itibaren hesaplarında görecek. Sosyal Güvenlik Kurumu, maaşları yüzde 9.17 artan, ek ödemeleri de buna bağlı olarak zamlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine tahsis numarasının son rakamına göre yeni paralarını yatıracak.

SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri bugün başlayacak. Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar bugün, 7 olanlar yarın, 5 olanlar ayın 19'unda zamlı ödemelerini hesabında görecek. Ödemeler ayın 26'sında tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara paraların yatırılmasıyla sona erecek.

Bağ-Kur emeklileri ise ayın 25'i ile 28'i arasında zamlı ödemelerine kavuşacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde Haziran itibarıyla en yüksek maaş 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyordu. Bu maaş yüzde 9.17'lik Temmuz zammı ile birlikte 410 lira 93 kuruş artarak 4 bin 892 lira 19 kuruşa çıktı.

En yüksek maaşlı emeklinin eline Haziran'da ek ödemeyle ile birlikte 4 bin 660 lira 51 kuruş geçiyordu. Şimdi ise 5 bin 87 lira 87 kuruş geçmeye başlayacak. Böylece en yüksek maaşta 427 lira 36 kuruş artış yaşanacak.

EN AZ 86 TL

En düşük maaş da Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 533 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 988 liradan bin 79 liraya çıktı.

SSK'lılarda ise en düşük maaş 2000'den önce emekli olanlarda bin 569 liradan bin 713 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda 935 liradan 86 lira artışla bin 21 liraya ulaştı.

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