Bütçe açığı ikiye katlandı

Geçen yıl 5 ayda verilen açık 25 milyar lira iken, bu yıl sadece Haziran ayında verilen açık 25,6 milyar lira oldu.

Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 25 milyar lira açık veren bütçe bu yılın aynı döneminde 46 milyar liranın üzerinde açık verdi. Merkezi yönetim bütçesi haziranda 25,6 milyar lira, ocak-haziran döneminde de 46,1 milyar lira açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığınca, haziran ayı ile ocak-haziran dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları da açıklandı. Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 51,5 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 33,8 yükselerek 77,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-haziran döneminde 46 milyar 91 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı açık 12 milyar 283 milyon lira oldu. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 324 milyar 435 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 23,2 artarak 399 milyar 691 milyon lirayı buldu. Ocak-haziran döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 23 artışla 365 milyar 884 milyon lira olarak hesaplandı. Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 yükselerek 33 milyar 807 milyon liraya ulaştı

Personel giderleri yüzde 20 arttı

Personel giderleri, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 98 milyar 569 milyon lira oldu.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,6 artışla 16 milyar 389 milyon lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 yükselerek 30 milyar 713 milyon lirayı buldu. Bu dönemde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 14,5 yükselişle 164 milyar 689 milyon lira olarak belirlendi. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 74 milyar 981 milyon liralık transfer yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4’lük düşüşü ifade ediyor.

Merkezi yönetim bütçesi haziranda 25,6 milyar lira, ocak-haziran döneminde de 46,1 milyar lira açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığınca, haziran ayı ile ocak-haziran dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 51,5 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 33,8 yükselerek 77,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe gelirleri ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,2 artışla 353,6 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 23,2 yükselişle 399,7 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi haziranda 25,6 milyar lira, ocak-haziran döneminde de 46,1 milyar lira açık verdi.

Merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ocak-haziran döneminde 399 milyar 691 milyon lira harcama yapıldı. Bütçe gelirleri ise bu dönemde 353 milyar 601 milyon lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayı ile ocak-haziran dönemine ilişkin bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen ay 23 milyar 234 milyon lira faiz dışı açık verildi. Söz konusu açık, geçen yılın aynı ayında 12 milyar 461 milyon lira düzeyindeydi.

2018 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 762 milyar 753 milyon liralık ödenekten, geçen ay 77 milyar 162 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ise bu rakam 57 milyar 678 milyon lira olmuştu. Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen toplam 691 milyar 53 milyon lira ödeneğin yüzde 10,8’i kullanılarak 74 milyar 772 milyon lira harcandı. Haziranda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 16 milyar 621 milyon lira olarak kaydedildi. Personel giderleri için bütçede öngörülen 183 milyar 127 milyon lira ödeneğin de yüzde 9,1’i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri haziranda geçen yılın aynı ayına göre % 27,1 artarak 2 milyar 761 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 30 milyar 792 milyon lira ödeneğin yüzde 9’u harcandı.

Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 66 milyar 69 milyon liralık ödeneğin yüzde 7,7’si geçen ay kullanıldı. Söz konusu ayda yüzde 2 düşüşle 5 milyar 90 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri yapıldı. Cari transferler geçen ay, Haziran 2017’ye göre yüzde 44,1 artarak 39 milyar 989 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 299 milyar 399 milyon lira ödeneğin yüzde 13,4’ü harcandı. Söz konusu ayda, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 22 milyar 957 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 163 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 629 milyon lira, mahalli idare payları 7 milyar 179 milyon lira olarak gerçekleşti. Haziranda 5 milyar 468 milyon lira sermaye gideri, 1 milyar 31 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 3 milyar 813 milyon lirayı buldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre % 86,7 artarak 2 milyar 390 milyon lira olarak kayıtlara geçti.