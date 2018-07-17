17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Yabancılar geri gelmeye başladı!

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Yabancılar geri gelmeye başladı!
Haziranda markalı konut projelerinin yüzde 10’u yabancı yatırımcılara satıldı. Yabancı oranı son 15 ayın zirvesine çıktı. Markalı yeni konut fiyatlarında da artış gözlendi
Yabancılar geri gelmeye başladı! Yabancılar geri gelmeye başladı! Yabancılar geri gelmeye başladı!

Türkiye'yi güvenli liman olarak gören yabancı yatırımcı bekle-gör durumundan çıkarak, tekrar konut alımına yöneldi. REIDINGYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre haziran ayında, markalı konut projelerinin yüzde 10'u yabancı yatırımcılara satıldı. Bu oran, son 6 aylık ortalamanın 3 puan üzerinde. Yabancı yatırımcılara satışlar şubat ayında yüzde 6, mart ve nisan aylarında yüzde 8, mayıs ayında ise yüzde 7 oranında gerçekleşmişti.

FİYAT ARTIYOR
Türkiye genelinde 81 ilin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.54 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.70 oranında artış gerçekleşti. Buna göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son 6 ayda yüzde 4.32, son 1 yılda yüzde 9.70, son 3 yılda yüzde 37.93, son 5 yılda ise yüzde 87.64 oranında arttı. Konut kira değerleri ise son 6 ayda yüzde 3,29, son 1 yılda yüzde 7.57, son 3 yılda yüzde 27.84, son 5 yılda ise yüzde 66.73 oranında arttı.

YENİ KONUT DEĞERLENİYOR
Yeni Konut Fiyat Endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.33 oranında artarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,60 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 81.50 oranında artış gerçekleştirdi ve endeks değeri 181.5'e ulaştı. Haziran ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.05 oranında; İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.56 oranında arttı. Yeni Konut Fiyat Endeksi'nin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası'ndaki projeler, Avrupa Yakası'na kıyasla 10 puan fazla artış gösterdi.

EN ÇOK 1+1 ALDILAR
Haziran ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 10'luk kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi. Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak1+1 (yüzde 42) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 24 ile 3+1 ve 2+1 konutlarizledi.

KAMPANYALARIN ETKİSİ BÜYÜK
GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Mayıs ayında adet bazlı yüzde 4.5, metrekare bazlı yüzde 4.4 olan stok erime hızı haziran ayında adet bazlı yüzde 7.5, metrekare bazlı ise yüzde 6.6 olarak gerçekleşti. Bu artışta, GYODER olarak, KONUTDER ve İNDER ile birlikte 15 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz 'güç birliği' kampanyası etkili oldu. Konut alıcısı, yüzde 0.98 faiz oranına ek olarak sunduğumuz yüzde 20 indirim fırsatını iyi değerlendirdi ve özellikle kredili konut satışlarında artış yaşandı. Tüm bu gelişmelerin stok erime hızına etkisi olumlu oldu" dedi.

TRABZON VE VAN ŞAŞIRTTI
Haziran ayında Van'da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2.10 oranında arttı ve Van, satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Şanlıurfa'da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 0.91 oranında azaldı ve Şanlıurfa satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu. Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'nde haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1.12 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,57 oranında artış gerçekleşti. Haziran ayında Trabzon'da metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2.05 oranında arttı ve Trabzon kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Bingöl'de metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,00 oranında azaldı ve Bingöl kiraların en çok azaldığı şehir oldu.

EN YÜKSEK KİRA GETİRİSİ AYDIN'DA
Satın alınan konutların kiraya verilmesi durumunda, alış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile karşılanabileceğini gösteren amortisman süresi verilerine göre, haziran ayının en kısa amortisman süreleri geçen ay olduğu gibi Aydın, Van ve Kırklareli şehirlerinde ölçüldü. Kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanan REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranı'nın en yüksek olduğu şehirler de yine Aydın, Van ve Kırklareli oldu.
 

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