Yozgat'ta bulundu! Tam 9 milyon yıllık...

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde Alper Düşünceli isimli çiftçi, tarlasını sürerken filgillerden mamut’a ait olduğu tahmin edilen diş kalıntısı buldu. Traktörünün pulluğuna takılan cismi taş zanneden Düşünceli, ilk incelemelerde parçanın fosil olabileceğini düşünerek çıkan parçaları incelenmesi için Yozgat Müze Müdürlüğüne götürdü.



Yapılan incelemelerin ardından parçaların antik fil ve mamut fosiline benzediğini söyleyen Yozgat Müze Müdürü Hasan Şenyurt yaptığı açıklamada, "İlimizin değişik yerlerinde bu şekilde şimdiye kadar müzemize gelmiş birkaç tane fosil örneği bulunmakta. Yalnız daha önce bir mamut veya fil dişi düşünülen bir parça gelmemişti. Yozgat'ın fosil yatakları açısından çok zengin olduğunu biliyoruz. Ancak son 3 yılda fosiller konusunda Yozgat’ta bir çalışma yapılma başladı. Ahi Evran Üniversitesinden Doç. Dr. Cem Erkman Hocamız Yozgat'taki omurgasız fosil yataklarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu da Yozgat için yeni bir gelişme oldu. Bu şekilde büyük bir antik fil veya mamut iskeleti şimdiye kadar çıkmamıştı” dedi.



Antik fosilin 8 ile 9 milyon yıllık olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Müze Müdürü Şenyurt, "Artık mamutun iskeleti tamamen taşlaşmış ve fosil haline gelmiş. Bu diş parçasıyla ilgili gerekli incelemeleri Ankara Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesindeki farklı hocalarımıza gösterme imkanımız olacak. Bundan sonra Yozgat bölgesinde antik dönem yaşamış hayvanlarla ilgili çalışma yapılamasını umuyoruz. Fosiller birçok müzelerde sergilenen eserlerimizden. Türkiye’deki değişik illerde Kültür Bakanlığında bu şekilde ayağa kaldırılmış çok büyük boyuttaki antik mamut, balina, dinazor türlerinin iskeletleri ziyaret potansiyeli açısından çok önem taşıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde Şefaatli ilçemizde bulunan mamut veya fil dişi ile ilgili çalışmaları geliştireceğiz” şeklinde konuştu.

Tarlasından fil ya da mamut olduğunu tahmin edilen fosili bulan Alper Düşünceli isimli çiftçi ise "Bu fosili arazimizi işlerken traktör pulunun arkasına takılan bir taş olarak fark ettik. Ama neticede yerine gidip incelediğimizde bir diş yapısı olduğunu tespit ettik. Şu an yaşayan hiçbir hayvanın diş yapısına benzemediğinden ilgili idare olarak Müze Müdürlüğüne başvurduk. Müdürümüzde işlemleri ve kayıtları aldı. İnşallah ilerleyen süreçte bu fosilin hangi hayvana ait olduğuyla ilgili çalışmaları neticelendirecektir. Devamı inşallah vardır. Benim ümidim de orada daha büyük bir yerleşim bölgesi olduğu düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.