Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni bir yapılandırma ya da borç ötelemesi gibi değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır." dedi.
17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Bakan'dan vergi borçlarıyla ilgili kritik açıklama
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