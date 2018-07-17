17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Bakan'dan vergi borçlarıyla ilgili kritik açıklama

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Bakan'dan vergi borçlarıyla ilgili kritik açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vergi borçları için yeni bir yapılandırma planımız yok" dedi.
Bakan'dan vergi borçlarıyla ilgili kritik açıklama Bakan'dan vergi borçlarıyla ilgili kritik açıklama Bakan'dan vergi borçlarıyla ilgili kritik açıklama


Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni bir yapılandırma ya da borç  ötelemesi gibi değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer  almamaktadır." dedi.
 

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