17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Gül'ün ismi ordan kaldırıldı!

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Gül'ün ismi ordan kaldırıldı!
Tokat'ın Turhal ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Abdullah Gül Parkı'nın ismi '15 Temmuz Şehitler Parkı' olarak değiştirildi.
Gül'ün ismi ordan kaldırıldı! Gül'ün ismi ordan kaldırıldı! Gül'ün ismi ordan kaldırıldı!

Turhal Belediyesi ve Turhal Kaymakamlığı tarafından ortaklaşa yürütülen programın 2. gününde konuşan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz, "Değerli hemşehrilerim 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Abdullah Gül Parkı'nı 26 gün nöbet tutarak bir demokrasi parkına dönüştürdünüz. 15 Temmuz darbe girişiminin 2. senesinde ise yine bizleri yalnız bırakmayıp bu meydanı demokrasi bayramının kutlandığı şölenlerin yapıldığı bir meydana döndü. Burası bir bayramsa bura da bir şölen yapılıyorsa bu sizin sayenizde oluyor. Bundan dolayı eski adıyla Abdullah Gül Parkı olan parkımızı '15 Temmuz Şehitler Parkı' olarak değiştiriyoruz" diye konuştu.

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