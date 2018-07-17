17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Aıyaman'da çıkan orman yangını köylüleri korkuttu

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Aıyaman'da çıkan orman yangını köylüleri korkuttu
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını köylülerin ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.
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Açma köyü Çukuruk mezrasında meydana gelen yangının 250 dekarlık alanı küle çevirdiği ve bazı bağ ve bahçeleri de yaktığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece belirlenemeyen bir nedenden dolayı Açma köyü Çukuruk mezrasında yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle geniş alana yayılmaya başlayan yangını farkeden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ormanlık alanda gittikçe büyüyen yangına, itfaiye ekipleri güç yetiremeyince jandarma ve köylüler de yangını söndürmek için seferber oldu.

Aracın ulaşamadığı dağlık yerlere itfaiye aracı gidemeyince, köylüler itfaiye erleri ile birlikte küreklerle yangını söndürmeye çalıştı.

Köye yakın evlere yaklaşan yangının vakit kaybetmeden söndürülmesi ise olası faciaları önledi.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 250 dekarlık alan küle dönerken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. 

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