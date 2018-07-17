Kredi ile bedelli askerlik fırsatı: Bankaları da sevindirdi

Bedelli askerlik çıkıyor. Bedelli askerlikle ilgili detaylar belli oldu. Sınır 25 yaş ve ücreti 15 bin TL. Bu 15 bin TL'nin kredi yoluyla da temin edilebilecek olması, bankaları sevindirdi.

AK Parti hükümeti seçimden önce verdiği sözü yerine getirerek, bedelli askerlik konusunda düğmeye bastı. Bedelli askerlik bir kez daha çıkıyor. Bedelli askerlikle ilgili detaylar da net bir şekilde belli oldu. Sınır 25 yaş ve ücreti 15 bin TL. Bu 15 bin TL'nin kredi yoluyla da temin edilebilecek olması, bankaları sevindirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili, 'Bugün bedelli askerlikle ilgili, düzenleme plan bütçe komisyonunundaki torba yasaya konulacak. Bu hafta komisyon aşamaları biterse haftaya da Genel Kurulda görüşmeler nihayete erecektir. Bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin TL lira bedel öngörülüyor' dedi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik açıklamasını yaptı. AK Partili Turan'ın sözleri şöyle:

AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonların beklediği bedelli askerlik haberini az önce açıkladı. AK Partili Turan, 'Yaş 25, ücret 15 bin TL ve 25 gün de askerlik olacak.'

"YASAYA EKLEME KARARI ALDIK"

"Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık.

Bugün bir kaç saat içerisinde kanunu Meclisimize, Plan Bütçe'ye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce toplanacaktır, bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir. Biz AK Parti olarak hangi vaadimizi, talebimizi ihmal ettik ki bunu edelim?

AK Partiden son dakika bedelli askerlik açıklaması.. Yaş 25, ücret 15 bin TL olacak

"MÜJDEYİ VERMEK İSTİYORUM"

Ben sizin aracılığınızla gençlerimize, bedelli bekleyen tüm vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Askerlik ruhuna yakışan bir adımı atmak bizimi için bir görevdi. İstiyoruz ki, profesyonel askerliğe geçişin bu bir adımı olsun. Bugün 5 milyondan fazla bunu bekleyen insanımız var. Çok büyük bir yığılma var.

Kulis bilgisi, duyuma buna gerek yok. Biz şeffaf insanlarız. Yeni gelişmeyi sizinle paylaşmak istedim. 25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Çalışmalar takdir, komisyonundur.

25 GÜN ASKERLİK ŞARTI

Şu anki bedelli teklifinin içeriğini değerlendirecek olan genel kuruldur. Bizim teklifte, 15 bin bedel, 25 yaş sınırı ve 25 gün askerlik yapma şartı geliyor."