Suriyeli öğrenciler Bolu'nun doğal güzelliklerinde buluştu

Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığınca düzenlenen, "İleri Düzey Türkçe Eğitimi" programı için bir araya gelen Suriyeli üniversite öğrencileri, kentin doğal güzelliği eşliğinde ülkelerindeki savaş ortamından uzak anlar yaşadı.

Savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan ve Türkiye'de üniversite eğitimi gören Suriyeliler, Bolu'nun doğal güzelliklerini gezdi.

Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) koordinesinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Avrupa Birliği fonlarıyla Suriyelilere üniversite öncesi Türkçe dil eğitimini ön gören "İleri Düzey Türkçe Eğitimi" programı kapsamında, 10 ildeki 19 kampta ve 21 ildeki 27 üniversiteye bağlı 42 şubede dersler veriliyor.

Eğitimlere katılan 250 Suriyeli genç, doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da, Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'nda, yeşil ile mavinin buluşmasına tanıklık etme fırsatı buldu.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelerin çocuklarından oluşan öğrenci grup, ülkelerindeki şiddet ortamından uzakta doğal güzellikleri keşfetmenin mutluluğunu yaşadı.

Gezinin ardından kent merkezindeki bir otelde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. "15 Temmuz Destanı" sinevizyon gösteriyle devam eden etkinlikte, Suriyeli gençler Türkçe şiirler okudu, Bolu Geçlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibi, gösteri sundu.

"Gelenekleri öğrenmeleri bizi son derece memnun etti"

YTB Ortadoğu Koordinatörü Mehmet Nedim Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkanlık, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve AB desteğiyle, üniversiteli ve üniversiteye hazırlanan Suriyeli gençlere yönelik, "İleri Düzey Türkçe Eğitimi" programı düzenlediklerini kaydetti.

Bu kapsamda başarılı olan öğrencilerin hem Türk kültürünü öğrenmeleri hem de Türkiye'nin kültürel mirasını yerinde görmeleri amacıyla kültürel geziler düzenlediklerini anlatan Aslan, "Bolu ve Karabük'te bu öğrenciler Türk kültürünü, yöresel Türk mimarisini yerinde görecekler." dedi.

Aslan, Abant, Gölcük ve Yedigöller'i ziyaret ettiklerini aktararak, "Öğrenciler buraları gezerken karşılaştıkları manzara hem sevinçli hem de şaşırtıcı geldi. Öğrencilerin Türkçe şarkılar ve şiirler okuması bizi fevkalade memnun etti. Suriye'den gelen öğrencilerin Türkçeyi çok iyi konuşmaları, bir Türk gibi Türk kültürünü öğrenmeleri, gelenek ve görenekleri öğrenmeleri bizi son derece memnun etti." diye konuştu.

Kente 250 öğrenci ile geldiklerini, program kapsamında yaklaşık 500 civarında Suriyeli gencin Bolu ve Karabük'teki tarihi ve coğrafi güzellikleri gezeceklerini belirten Aslan, daha sonra da Kapadokya ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan öğrencilere yönelik program düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

AA