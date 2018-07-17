18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:48Güneş 05:40Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:25
    • 27°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 91.630 2.10
  • Altın: 189,750 -1.88
  • Dolar: 4,7897 -0.94
  • Euro: 5,5819 -1.38

Suriyeli öğrenciler Bolu'nun doğal güzelliklerinde buluştu

»
Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığınca düzenlenen, "İleri Düzey Türkçe Eğitimi" programı için bir araya gelen Suriyeli üniversite öğrencileri, kentin doğal güzelliği eşliğinde ülkelerindeki savaş ortamından uzak anlar yaşadı.
Suriyeli öğrenciler Bolu'nun doğal güzelliklerinde buluştu
Suriyeli öğrenciler Bolu'nun doğal güzelliklerinde buluştu Suriyeli öğrenciler Bolu'nun doğal güzelliklerinde buluştu Suriyeli öğrenciler Bolu'nun doğal güzelliklerinde buluştu

Savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan ve Türkiye'de üniversite eğitimi gören Suriyeliler, Bolu'nun doğal güzelliklerini gezdi.

Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) koordinesinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Avrupa Birliği fonlarıyla Suriyelilere üniversite öncesi Türkçe dil eğitimini ön gören "İleri Düzey Türkçe Eğitimi" programı kapsamında, 10 ildeki 19 kampta ve 21 ildeki 27 üniversiteye bağlı 42 şubede dersler veriliyor.

Eğitimlere katılan 250 Suriyeli genç, doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da, Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'nda, yeşil ile mavinin buluşmasına tanıklık etme fırsatı buldu.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelerin çocuklarından oluşan öğrenci grup, ülkelerindeki şiddet ortamından uzakta doğal güzellikleri keşfetmenin mutluluğunu yaşadı.

Gezinin ardından kent merkezindeki bir otelde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. "15 Temmuz Destanı" sinevizyon gösteriyle devam eden etkinlikte, Suriyeli gençler Türkçe şiirler okudu, Bolu Geçlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibi, gösteri sundu.

"Gelenekleri öğrenmeleri bizi son derece memnun etti"

YTB Ortadoğu Koordinatörü Mehmet Nedim Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkanlık, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve AB desteğiyle, üniversiteli ve üniversiteye hazırlanan Suriyeli gençlere yönelik, "İleri Düzey Türkçe Eğitimi" programı düzenlediklerini kaydetti.

Bu kapsamda başarılı olan öğrencilerin hem Türk kültürünü öğrenmeleri hem de Türkiye'nin kültürel mirasını yerinde görmeleri amacıyla kültürel geziler düzenlediklerini anlatan Aslan, "Bolu ve Karabük'te bu öğrenciler Türk kültürünü, yöresel Türk mimarisini yerinde görecekler." dedi.

Aslan, Abant, Gölcük ve Yedigöller'i ziyaret ettiklerini aktararak, "Öğrenciler buraları gezerken karşılaştıkları manzara hem sevinçli hem de şaşırtıcı geldi. Öğrencilerin Türkçe şarkılar ve şiirler okuması bizi fevkalade memnun etti. Suriye'den gelen öğrencilerin Türkçeyi çok iyi konuşmaları, bir Türk gibi Türk kültürünü öğrenmeleri, gelenek ve görenekleri öğrenmeleri bizi son derece memnun etti." diye konuştu.

Kente 250 öğrenci ile geldiklerini, program kapsamında yaklaşık 500 civarında Suriyeli gencin Bolu ve Karabük'teki tarihi ve coğrafi güzellikleri gezeceklerini belirten Aslan, daha sonra da Kapadokya ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan öğrencilere yönelik program düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

sss-004.jpg

 

AA

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suriyeli öğrenciler Bolu'nun doğal güzelliklerinde buluştuSuriyeli öğrenciler Bolu'nun doğal güzelliklerinde buluştuYurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığınca düzenlenen, "İleri Düzey Türkçe Eğitimi" programı için bir araya gelen Suriyeli üniversite öğrencileri, kentin doğal güzelliği eşliğinde ülkelerindeki savaş ortamından uzak anlar yaşadı.
ÖSYM'den önemli karar!ÖSYM'den önemli karar!ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü tezler ile kamu kurumlarındaki uzmanlık tezlerini desteklemek için verilerimizi paylaşacağız. dedi.
KPSS sonuçları açıklandı! TIKLA-ÖĞRENKPSS sonuçları açıklandı! TIKLA-ÖĞRENKPSS 2018/1 yerleştirme sonuçları az önce ÖSYM tarafından açıklandı.
‘Gazneli Şükrü’ İTÜ’nün zirvesinde‘Gazneli Şükrü’ İTÜ’nün zirvesindeİstanbul Teknik Üniversitesi’nin bu yılki okul birincisi Afganistan uyruklu öğrenci Shokrullah Sorosh oldu. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü 3.99 not ortalamasıyla bitiren Sorosh, ailesinin üniversiteye gidebilmiş ilk üyesi.
'YKS'de soru iptali yok''YKS'de soru iptali yok'ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, YKS ile ilgili "Şu ana kadar herhangi bir sorunun iptali söz konusu değil." dedi. Özer, uzman ve matbaa personelinin sınav evraklarının hazırlanması için 40 gün kapalı kaldıklarını söyledi.
Veliler kayıt için okul önünde sabahladıVeliler kayıt için okul önünde sabahladıYozgat'ta istedikleri öğretmene çocuklarının ön kaydını yaptırmak isteyen yaklaşık 50 veli, akşamdan itibaren okul önünde nöbet tuttu.
  • YKS'nin birinci oturumu başladı30 Haziran 2018 Cumartesi 11:30
  • İmam hatipli Azra LGS’de Türkiye birincisi oldu27 Haziran 2018 Çarşamba 13:50
  • Liselere yerleştirmede detaylar belli oldu27 Haziran 2018 Çarşamba 08:41
  • LGS sonuçları açıklandı26 Haziran 2018 Salı 16:27
  • Devamsızlıktan kalanlara müjdeyi bakan verdi!22 Haziran 2018 Cuma 18:32
  • Esra Albayrak: İmam Hatip mezunu olmak önemli bir sorumluluk20 Haziran 2018 Çarşamba 09:31
  • Okul servisinde iğrenç olay!14 Haziran 2018 Perşembe 10:52
  • Okullarda karne heyecanı08 Haziran 2018 Cuma 10:47
  • Okullarda iki yeni dil daha öğretilecek07 Haziran 2018 Perşembe 08:10
  • Okullar ne zaman açılacak!06 Haziran 2018 Çarşamba 13:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri