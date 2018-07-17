17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Lüks araç genç müzisyene mezar oldu

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Lüks araç genç müzisyene mezar oldu
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da konservatuvar eğitimi gören Engin Çelenk yaşamını yitirdi, arkadaşı Murat Erturgut yaralandı.
Lüks araç genç müzisyene mezar oldu Lüks araç genç müzisyene mezar oldu Lüks araç genç müzisyene mezar oldu

Kaza, Karşıyaka'da Bostanlı Kapalı Pazar Yeri yakınlarında dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne giden ve kimin kullandığı henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp savrularak redüjdeki ağaca çarptı. Kazada, araçta bulunan Engin Çelenk ile arkadaşı Murat Erturgut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Engin Çelenk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında, polis, otomobili kimin kullandığını tespit etmek için çalışma başlattı.
 

Kazada yaşamını yitiren Engin Çelenk'in, Avusturya'nın başkenti Viyana'da konservatuvar eğitimi gördüğü, 5 enstrüman çaldığı ve 3 dil bildiği öğrenildi.

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Lüks araç genç müzisyene mezar olduLüks araç genç müzisyene mezar olduİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da konservatuvar eğitimi gören Engin Çelenk yaşamını yitirdi, arkadaşı Murat Erturgut yaralandı.
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