17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Vanlı genç girişimciden muhteşem buluş

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Vanlı genç girişimciden muhteşem buluş
Vanlı genç girişimci Tarkan Ebeperi, esnek özellikli polimer malzemeden kalıcı ve ışıklı yol çizgisi üretti.
Vanlı genç girişimciden muhteşem buluş Vanlı genç girişimciden muhteşem buluş Vanlı genç girişimciden muhteşem buluş

 

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi’nde ikamet eden 24 yaşındaki genç girişimci Tarkan Ebeperi, bundan 3 yıl önce silinen yol çizgilerinin ekonomiye zarar verdiğini tespit etti. Bunun üzerine “Akıllı Yaya, Tünel ve Pist” projesi üzerinde çalışma başlatan genç girişimci Ebeperi, silinen yaya geçidi, tünel ve uçak pistlerindeki şerit çizgilerin yerine kullanılacak, polimer malzemeden üretilen kalıcı yol çizgileri üretti.

İHA muhabirine konuşan genç girişimci Tarkan Ebeperi, yaklaşık 350 tona dayanıklı, fleksi özellikli ve ekonomik polimer yol çizgileri buluşu için patent başvurusunda bulunduğunu belirtti. Patent başvurusunun kabul gördüğünü ifade eden Ebeperi, ürünün Türkiye ve Avrupa’da araştırıldığını söyledi.

Şu an patent sahibi görüldüğünü dile getiren Ebeperi, ürünün Türkiye’ye teknoloji anlamında bir yenilik kazandıracağına dikkat çekti. Ebeperi, “3 yıl önce havalimanlarının pistlerinde boyama olayını gördüm. Bu ekonomi anlamında oldukça zararlı olduğu için buna bir çözüm bulalım istedik. Bunun sonucunda böyle bir proje yaptık. Bu projenin patent çalışmaları da dahil 3,5 yıllık bir süre ve emek harcadık. Tabi bu işin sonunda başarıya ulaştık” dedi.

Polimer malzemenin içinde bulunan LED’lerin güneş enerjisiyle yandığını dile getiren Ebeperi, “Bu projede kullanmış olduğumuz ekipmanlar; polimer plastik dediğimiz bir malzemedir. Bu fleksi malzemenin ışık yayıcı bir özelliği var. Tabi bu malzemeyi Çin’den istedik. Türkiye’de de belli başlı yerlerde polimer üretiliyor. İçinde bulunan rezistans, güneş panellinden aldığı enerjiyi flaş LED’ler sayesinde polimer malzemeye yayıyor. Çizgilere mat ve beyaz bir özellik veriyor. Bu şekilde kalıcı bir çizgi elde ediyoruz” diye konuştu.

“Biz kalıcı bir çözüm ürettik”

Boya ile çizilen yol çizgilerinin yıl içinde tekrar yenilenmesi gerektiğini ve bunun da ekonomiye zarar verdiğini belirten Ebeperi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öncelikle biz yaptığımız bu projenin 3 ana bölgede kullanılmasını öngörüyoruz. Bunlar tünel içerisindeki şerit çizgileri, yaya geçişindeki şerit çizgiler ve uçak pistlerindeki şerit çizgiler olmak üzere 3 ana kısımda biz bunu kullanmayı hedefliyoruz. Özellikle bu ana kısımda ekonomimizi oldukça zarara uğratıyor. Biz bunu hem ekonomi, hem de Türkiye’ye teknoloji anlamında yenilik kazandıracağımıza inanıyoruz. 8’li kavşaklarda boyanan normal yaya çizgileri 2 bin 200 liraya maliyeti olurken, bu projenin ise 3 bin lira bir maliyeti oluyor. Tabi bizim yaptığımız kalıcı bir çözüm olurken, boya çizgiler ise 2 ayda bir yenileniyor.”

“Belediyelerden teklifler aldık”

Şimdiden belediyelerden teklif aldıklarını dile getiren Ebeperi, “Patent için ön başvuruyu yaptık. Başvurumuz alındı. Şu an Türkiye ve Avrupa’da araştırma raporunda, araştırma talebinde bulunmuştuk. Bizler de onun sonucunu bekliyoruz. Tabi patentimizin ön başvurusunu aldık. 

Şu an paten sahibi görünüyoruz. Bu konuda birkaç belediye ile görüştük. Bu konuda belediyelerden teklifler aldık. Tabi şimdi bu konuda yetkililerden destek istiyoruz. Bu çizgiler, Türkiye genelinde 3 ana bölgede kullanılırsa hem ekonomi anlamında yüzde 100 kazanç sağlarız, hem de yenilik anlamında bir çağ atlamış oluruz” şeklinde konuştu.

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