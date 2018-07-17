17 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Suudi Arabistan bir ilke imza attı! İzin çıktı

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Suudi Arabistan bir ilke imza attı! İzin çıktı
Suudi Arabistan, ilk kez Irak merkezli bir bankaya ülkede şube açma ruhsatı verdi.
Suudi Arabistan bir ilke imza attı! İzin çıktı Suudi Arabistan bir ilke imza attı! İzin çıktı Suudi Arabistan bir ilke imza attı! İzin çıktı

 

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada Kurulun, Irak Ticaret Bankasının ülkede şube açmasına ruhsat verdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Maliye Bakanının söz konusu bankanın bundan sonraki şube açma taleplerinde karar vermekle yetkilendirildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'da yabancı bir bankanın ruhsat alması çok zor. Ülke makamları yabancı bankalara genellikle ruhsat vermezken, aynı bankanın birden fazla şube açmasına da müsaade etmiyor.

Ancak son zamanlarda özellikle petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle ekonomik kaynakları çeşitlendirmek amacıyla yabancı yatırımı çekme yolunda yabancı bankaların ruhsat alımındaki zorlukların hafifletildiği belirtiliyor.

Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgalinin ardından Suudi Arabistan-Irak arasındaki gerginlik uzun yıllar sürerken, son dönemlerde iki ülke ilişkilerinde iyileşme görülüyor. 

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