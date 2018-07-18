Milli Eğitim Bakanı'na kayıt parası çağrısı: Demeç değil okula para ver

Okullarda kayıt parası alınmayacağını, velilerden kayıt parası alan yöneticiler hakkında işlem yapılacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, “Ziya Bey, demeç vereceğine, okullara para ver!” çağrısı.

Milli Gazete'den Adnan Öksüz, okullarda kayıt parası alınmayacağını, velilerden kayıt parası alan yöneticiler hakkında işlem yapılacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, “Ziya Bey, demeç vereceğine, okullara para ver!” diye seslendi.

Adnan Öksüz "Sayın Bakan, bu demeci verirken bir daha düşün, lütfen!" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

‘Sayın Bakan’ dediğim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk…

“Bir daha düşünün!” dediğim o demeç de şu; “Kayıtlar sırasında velilerden ne şekilde olursa olsun para talep edilmemesi, bu konuda kanun, yönetmelik ve genelge hükümlerine aykırı şekilde işlem yapan okul yöneticileri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı…”

Neden,“Böyle bir demeç vermemelisiniz!” diyorum; çünkü, herkes de biliyor ki, okullarda idareciler kayıt esnasında para alıyorlar. Alacaklar da!..

Durun, durun, hemen öfkelenmeyin! Anlatayım; çünkü okulun temizlikçi parası var, başka çalışanların, görevlilerin ücreti var, diğer acil giderler var ve bu giderleri devlet maalesef karşılamıyor.

Ödenek vermiyor.

Ne yapsın okul idarecileri?

Okullar pislikten koksun mu?

Velilerden kayıt parası alınmazsa inanın tuvaletlerin temizliğini yaptıramazsınız, okullarda!

Onun için yeni Bakan’a diyorum ki, “Ziya Bey, demeç vereceğine, okullara para ver!”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yeni dönemde en büyük sınavlarından biri de hiç kuşku yok ki –yıllardan bu yana gittikçe kronikleşen- bu sorundur…