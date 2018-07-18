15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah 07:00 sularında intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna çalışmaları devam ediyor.
Sağlık ekipleri ve polis ekipleri olay yerinde.
İntihar girişimi sebebiyle trafik ise durma noktasına geldi.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah 07:00 sularında intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna çalışmaları devam ediyor.
Sağlık ekipleri ve polis ekipleri olay yerinde.
İntihar girişimi sebebiyle trafik ise durma noktasına geldi.