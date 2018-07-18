18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde bir vatandaş intihar girişiminde bulunuyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah 07:00 sularında intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna çalışmaları devam ediyor.

Sağlık ekipleri ve polis ekipleri olay yerinde.

İntihar girişimi sebebiyle trafik ise durma noktasına geldi.

 

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