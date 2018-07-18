18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Acarkent İstanbul’ un En Konforlu Yaşam Alanı

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Acarkent İstanbul’ un En Konforlu Yaşam Alanı
Evlerimiz, yaşamlarımızın en önemli bölümlerini geçirdiğimiz yaşam alanlarımız.
Acarkent İstanbul’ un En Konforlu Yaşam Alanı Acarkent İstanbul’ un En Konforlu Yaşam Alanı Acarkent İstanbul’ un En Konforlu Yaşam Alanı

Üretim toplumunun bir parçası olarak, gündelik olarak yapmak zorunda olduğumuz işler, iş yerlerimizin koşulların paralel bir yaşam oluşturuyor. Arta kalan zamanların hemen tamamını geçirdiğimiz evlerimiz ise, çalışmak ve şehirlerin oluşturduğu olumsuz etkilerin giderilmesi için bir dinlenme alanı amacını taşıyor. Ancak fiziksel yorgunluğun atılmasının dışında, evlerimizin ruhsal açıdan da yorulmuş ve yıpranmış olan bizlerin dinlenmesini sağlayacak özelliklere sahip olması gerekiyor. acarkent, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’ un ortasında, şehir olumsuzluklarından tamamen uzak, İstanbul’ un tarihe mal olmuş, dillere destan doğal güzelliklerinin özelliğinde kurulmuş bir yaşam alanı.

İstanbul’ un eşsiz doğal güzellikleri, günümüzde çok az bölgesinde varlığını sürdürebiliyor. Yoğun nüfusun bir arada yaşamaya ve bir metropole dönüştürdüğü şehir, çok katlı ve sık düzende betonlaşmış bir yapılaşma ve devamında bu yoğun nüfusun ihtiyaçlarına yanıt verebilecek özelliklere sahip olarak büyümüş durumda. Kalabalık nüfus, nefes almakta bile zorlandığımız çok katlı bina sistemi, yoğun ve yıpratıcı trafik, İstanbul’ un tüm güzelliklerinin önünde bir perde işlevi görüyor. Ancak Acarkent tüm bu olumsuzlukları bertaraf edecek bir tarz ve konfor sunacak şekilde geliştirilmiş bir yaşam alanı. acarkent kiralık villa bulabileceğiniz, doğanın ve tarihin tüm avantajlarını bir arada sunan bir yaşam alanı olarak hazırlanmış. Boğaz manzarası, sık ormanlık alanın ortasında ormana zarar vermeyen bir yapılaşma türü, her türlü ihtiyaca yanıt verebilecek sosyal tesisler ve ticarethaneler den oluşan yaşam alanı, benzersiz bir yaşam kalitesine sahip olmanızı sağlayacak türden.

Aynı zamanda acarkent satılık villa bulabileceğiniz, doğayla dost ve yakın olabileceğiniz bir plan üzerinde hazırlanmış. Villa, daire, apart daire, stüdyo daire gibi çeşitli ihtiyaçlara yanıt verebilecek şekilde organize edilmiş yapısı sayesinde, benzersiz bir yapılaşma haline dönüşmüş. Ormanlık alan ve doğanın yapısına saygılı ve uyumlu şekilde hazırlanmış olan tüm yaşam alanları, İstanbul’ un sahip olduğu tüm güzelliklerin, günümüzde de keyfini çıkarmamızı sağlıyor. Sahip olduğu özellikleriyle birçok ünlü isminde dikkatini çeken bölgede, hali hazırda birçok ünlü ikamet ediyor.

 

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