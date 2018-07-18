18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Nedeni bilinmeyen salgın hastaneye akın ettirdi

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Nedeni bilinmeyen salgın hastaneye akın ettirdi
Sivas’ın Suşehri ilçesinde üç günde 488 kişi ishal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ile hastaneye akın etti.
Nedeni bilinmeyen salgın hastaneye akın ettirdi Nedeni bilinmeyen salgın hastaneye akın ettirdi Nedeni bilinmeyen salgın hastaneye akın ettirdi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde son üç günde 488 kişinin ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlığı ile Suşehri Devlet Hastanesine başvurması ilçeyi tedirgin etti. Rahatsızlanıp hastaneye başvuran 488 kişi ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Toplu rahatsızlıklara neden olan etkenin araştırıldığı belirtildi. Vakalara içme suyu şebekesinin neden olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 

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Nedeni bilinmeyen salgın hastaneye akın ettirdiNedeni bilinmeyen salgın hastaneye akın ettirdiSivas’ın Suşehri ilçesinde üç günde 488 kişi ishal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ile hastaneye akın etti.
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