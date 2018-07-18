Sivas’ın Suşehri ilçesinde son üç günde 488 kişinin ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlığı ile Suşehri Devlet Hastanesine başvurması ilçeyi tedirgin etti. Rahatsızlanıp hastaneye başvuran 488 kişi ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Toplu rahatsızlıklara neden olan etkenin araştırıldığı belirtildi. Vakalara içme suyu şebekesinin neden olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Nedeni bilinmeyen salgın hastaneye akın ettirdi
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