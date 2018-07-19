19 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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CHP'de ortalık karıştı! İmzalar toplandı

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CHP’de, parti yönetiminde değişiklik için olağanüstü kurultay toplanması yönünde noter aracılığıyla imza toplama çalışmalarında kurultay isteyenlerin sayısı 521'e ulaştı.
CHP'de ortalık karıştı! İmzalar toplandı
CHP'de ortalık karıştı! İmzalar toplandı CHP'de ortalık karıştı! İmzalar toplandı CHP'de ortalık karıştı! İmzalar toplandı

CHP'de seçimli olağanüstü kurultay gerçekleştirilmesi için üç gün önce çağrıda bulunduklarını anımsatan Tüzün, delegelerin özgür iradeleriyle bu çağrıyı dikkate alarak ücretlerini de ceplerinden ödeyerek notere gittiklerini aktardı.

Bu taleplerin hem ıslak imzalı noter kağıtlarıyla hem de noterden hemen sonra bizzat fotoğraflarla kendilerine gönderildiğini bildiren Tüzün, bazı noterlerin hazırlanan nüshaları CHP Genel Merkezine de gönderdiğini, imza sayısıyla ilgili bu nedenden dolayı polemik yapıldığını ifade etti.

'HEPSİNİ TEK TEK SAYABİLİRSİNİZ'

Noterde atılan imzaların salt çoğunluğa ulaştığı zaman iradenin teşekkül etmiş olacağını söyleyen Tüzün, bu akşam ya da en geç yarın yeter sayıda imzanın toplanacağını, bu imzaları haftaya yetkili makamlara ulaştıracaklarını dile getirdi.

Noter talepname ve beyannamelerinin ellerinde olduğunu ve basın mensuplarının inceleyebileceklerini vurgulayan Tüzün, "Kimseden sakladığımız gizlediğimiz belge yok. Hepsini tek tek sayabilirsiniz." dedi.

İMZA SAYISI 526'YA ULAŞTI

PM Üyesi Gaye Usluer de toplanan imza sayısıyla ilgili bilgi verdi. "Bu bir küskünler hareketi değildir." diyen Usluer, ortaya çıkacak sonuç ne olursa olsun delegelerin kararı olacağını belirtti.

Usluer, dün akşam saat 17.00 itibarıyla seçimli olağanüstü kurultay talebiyle verilen imza sayısının 521 olduğunu, buna bu sabahki verilerin dahil olmadığını bildirdi.

Yeniden söz alan Tüzün, açıklamayı yaparken, 5 imza bilgisinin de kendisine ulaştığına işaret ederek "Toplam imza sayısı 526 olmuştur. Fazlası vardır, eksiği yoktur. Bugün 600'ü geçeceğine yürekten inanıyoruz. Salt çoğunluğun çok üzerinde imza toplanacaktır." diye konuştu.

Tüzün, 1245 delege olduğunu hesapladıklarını kaydetti.

Selin Sayek Böke'nin de genel başkan adayı olarak isminin zikredildiğinin aktarılması üzerine Tüzün, "Yeterli imzayı toplayan herkesin genel başkan adayı olma hakkı var." dedi.

Tüzün, bir başka soru üzerine, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadan bazı MYK üyelerinin delegeleri telefonla arayarak "İmza atmayın." ya da "İmzanızı geri çekin." dediklerini tespit ettiklerini öne sürerek "Bu yaklaşım doğru değil. Delegelerimiz ne yapacaklarına hür iradeleriyle karar verir." değerlendirmesini yaptı.

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