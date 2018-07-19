19 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Dolar beklentisi yükseldi!

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Dolar beklentisi yükseldi!
TCMB'nin temmuz ayı beklenti anketi açıklandı. Buna göre, katılımcıların yıl sonu dolar tahmini 4.83 TL'ye yükseldi. Bir önceki ay ise beklenti 4.58 TL'ydi.
Dolar beklentisi yükseldi! Dolar beklentisi yükseldi! Dolar beklentisi yükseldi!

 

Temmuz ayına ilişkin Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Bir önceki ankette yüzde 12,28 olan yılsonu enflasyontahmini, temmuz dönemi anketinde yüzde 13,88'e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,47 iken, bu anket döneminde yüzde 11,07 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,18 ve yüzde 9,54 olarak gerçekleşti.

2018 yılı Temmuz ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,69 iken, bu anket döneminde yüzde 0,83 oldu.

DOLAR BEKLENTİSİ 4.83'E ÇIKTI

TCMB Beklenti Anketinde dolar öngörüsü de yükselişe geçti. 2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,58 TL iken, bu anket döneminde 4,83 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,78 TL ve 5,06 TL olarak gerçekleşti.

YIL SONU CARİ AÇIK ÖNGÖRÜSÜ 55 MİLYAR DOLAR

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 53,5 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 54,8 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 50,6 milyar ABD Doları ve 50,3 milyar ABD Doları olarak kayıtlara geçti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. 2019 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4 oldu.

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