19 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Sürpriz kurultay çıkışı!

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Sürpriz kurultay çıkışı!
Muhaliflerin olağanüstü kurultay için imza topladığı CHP'de, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan "Yeterli imza toplanırsa gereğini yaparız" diyerek kurultaya yeşil ışık yaktı.
Sürpriz kurultay çıkışı! Sürpriz kurultay çıkışı! Sürpriz kurultay çıkışı!


CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır. Eğer yeterli imza varsa buyursun gelsinler, gereğini yaparız. En fazla 470 imzaya ulaşılacağını tahmin ediyorum. Herhangi bir şekilde kurultayın toplanacağına ihtimal vermiyorum" dedi.
 

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