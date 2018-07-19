CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır. Eğer yeterli imza varsa buyursun gelsinler, gereğini yaparız. En fazla 470 imzaya ulaşılacağını tahmin ediyorum. Herhangi bir şekilde kurultayın toplanacağına ihtimal vermiyorum" dedi.
19 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
- İsrail yine vurdu: Şehit ve yaralılar var!Güneş'e 'dokunmaya' gidiyorAdliyeye 'ölü' girdi, 'sağ' çıktıÜnlü iş adamı FETÖ'den gözaltına alındı!Sürpriz kurultay çıkışı!Dolar beklentisi yükseldi!Türkiye'den İsrail'e çok sert tepkiSuriyeli hasta bebeğe Türk hemşire ve doktorlar sahip çıktı'Benim olacaksın, 13 yaşına geldiğinde evleneceğiz'Yabancılara konut satışı 6 ayda 12 bine dayandı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:49 Güneş 05:41 Öğle 13:16 İkindi 17:13 Akşam 20:40 Yatsı 22:24
- 32°C Adana
- 38°C Adıyaman
- 26°C Afyon
- 32°C Ağrı
- 32°C Amasya
- 30°C Ankara
- 30°C Antalya
- 26°C Artvin
- 32°C Aydın
- 30°C Balıkesir
- BIST: 92.847 0.57
- Altın: 189,047 -0.11
- Dolar: 4,8276 0.71
- Euro: 5,6004 0.25
Sürpriz kurultay çıkışı!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sürpriz kurultay çıkışı!Muhaliflerin olağanüstü kurultay için imza topladığı CHP'de, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan "Yeterli imza toplanırsa gereğini yaparız" diyerek kurultaya yeşil ışık yaktı.
CHP'de ortalık karıştı! İmzalar toplandıCHP’de, parti yönetiminde değişiklik için olağanüstü kurultay toplanması yönünde noter aracılığıyla imza toplama çalışmalarında kurultay isteyenlerin sayısı 521'e ulaştı.
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı istifa ettiCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay görevinden istifa etti.
Kurultay için süreç başlıor mu?Basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Tezcan olağanüstü kurultay için tek ihtimalin delegelerin yüzde 51 imzasının olduğunu ifade ederek, 'Kurultay delegelerinin imza toplaması konusunda güçlü bir iradesi yok' dedi.
MHP'den Meral Akşener hakkında suç duyurusuMHP, Genel Başkan Bahçeli'ye yönelik ithamları ve hakaret ettiği iddiasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Sigortacıya evinin önünde infaz
- Lüks araç genç müzisyene mezar oldu
- Yozgat'ta bulundu! Tam 9 milyon yıllık...
- Şehitler için sela okuyan imamı darp ettiler
- Çatıda müzik dinleyen genç korkuttu
- Yok böyle araç! Bakan bir daha bakıyor
- 'Ölüm yolu'nda gördüklerini unutamıyor
- Bahriye teyze 50 yıldır dağ köyünde yalnız yaşıyor
- Ünlü milyarder selfie çekerken düşüp öldü
- Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü
- Kaçak elektrik çekmeye çalışırken, akıma kapılıp öldü
- İnşaatta 'kırlangıç molası' sürüyor
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.