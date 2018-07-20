4 bin avro maaşla iş hayalleri Antalya'da suya düştü

Antalya'da yurt dışında aylık 4 bin avro maaşla iş vaadinde bulunularak dolandırıldıklarını iddia eden çok sayıda şoför polise şikayette bulundu.

Antalya'da yurt dışında aylık 4 bin avro maaşla iş vaadinde bulunularak dolandırıldıklarını iddia eden çok sayıda şoför polise şikayette bulundu.

Türkiye'nin değişik yerlerinden Antalya'ya gelen 55 şoför, Kepez ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde, kendilerini Norveç'te işe yerleştirme vaadinde bulunan kişileri bekleye başladı.

Yurt dışında dolgun maaşla iş bulma hayali kuran şoförler, bekledikleri kişilerin gelmemesi üzerine dolandırıldıklarını ileri sürerek polise başvurdu.

Başka bir minibüsle Antalya'ya gelmek için yola çıkan 30 şoför ise arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine geri döndü.

Dolandırıldığını iddia eden şoförlerden Savaş Seçim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'nın Seydişehir ilçesinden ilçesinden Norveç'e gitmek için arkadaşlarıyla birlikte Antalya'ya geldiklerini söyledi.

Yurt dışında işe yerleştirme vaadinde bulunan kişilerin kendilerine ulaştığını belirten Seçim, "Tanıdıklarımız aracılığıyla bize ulaştılar. Teklif bize cazip geldi ve kabul ettik. Ön ödeme olarak 2 bin lira yatırdık. Alanya ilçesine kısa bir toplantı yapıldı. Toplantıda sağlık raporu parası da verdik." dedi.

Antalya'daki bir otelde toplantı için tarih verildiğini anlatan Seçim, buluşma yeri olarak bildirilen alışveriş merkezinin önünde beklediklerinin ifade etti.

İş vaadinde bulunan kişileri aradıklarını ancak ulaşamadıklarını kaydeden Seçim, "Bize Norveç'e 4 bin 100 avro maaş vadettiler. Artı 42 avro saat başı mesai ücreti alacağımızı söylediler. Günde 8 saat çalışıp hafta sonları tatil yapacağımız vaadinde bulunuldu." dedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden gelen şoför Hikmet Demir de kendisini Norveç'te işe yerleştireceklerini söyleyen kişilere 5 bin lira verdiğini iddia etti.

Demir, "5 bin lira veren de var, 3 bin lira veren de var. Kimden ne koparırlarsa almışlar." ifadelerini kullandı.

Şoförlerin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelilere yakalamak için çalışma başlattı.

AA